Tensiune maximă la Volkswagen. Ce vor angajații să facă după anunțul celor 140.000 de concedieri

O decizie luată în spatele ușilor închise îl obligă pe directorul general să vină în fața oamenilor pentru a clarifica viitorul fabricilor, potrivit Reuters.

Consiliul angajaţilor de la Volkswagen a anunţat vineri că va organiza, în luna august, adunări extraordinare cu salariaţii, la care va participa directorul general al grupului, Oliver Blume. El va răspunde întrebărilor privind planul amplu de restructurare al companiei care ar putea afecta până la 140.000 de locuri de muncă.

CEO-ul grupului va participa la întâlniri cu angajații la sediul central al companiei din Wolfsburg pe 25 august, precum și la fabricile germane din Emden și Zwickau pe 26 august, a precizat consiliul de întreprindere într-o informare adresată angajaților, consultată de Reuters.

Măsurile radicale vin în contextul în care producătorul auto a implementat deja reducerea drastică a producției și eliminarea unor modele. Fabricile din Emden şi Zwickau se numără printre cele patru uzine care riscă să fie închise în următorii ani dacă nu vor fi găsite soluţii alternative.

Oliver Blume a declarat anterior că ar putea fi necesară eliminarea a încă 50.000 de locuri de muncă, pe lângă cele 50.000 de disponibilizări aflate deja în desfăşurare, pentru a-şi reduce costurile şi a-şi recâştiga competitivitatea.

Consiliul angajaţilor avertizează că eventualele închideri de fabrici după anul 2030 ar pune în pericol alte 40.000 de locuri de muncă, ceea ce ridică numărul total al posturilor ameninţate la aproximativ 140.000.

Reprezentanții Volkswagen spun că în prezent nu există acorduri clare privind aceste măsuri, motiv pentru care compania nu comentează estimările legate de posturile vizate.