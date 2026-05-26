BNR lansează 3 monede cu gimnasta Nadia Comăneci: una de aur, alta de argint și cealaltă de tombac cuprat. La ce preț le veți putea cumpăra

Începând de joi, 28 mai 2026 Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur, una de argint și o alta din tombac cuprat cu tema „50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, arată Banca Centrală într-un comunicat.

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „100 LEI”, anul de emisiune „2026” și stema României.

Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2026” și stema României.

Aversul monedei din tombac cuprat o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „1 LEU”, anul de emisiune „2026” și stema României.

Reversul comun al monedelor din aur, argint și tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișate pe tabela electronică oficială, inscripțiile „PRIMA NOTA DE 10”, „MONTREAL 1976” și „NADIA COMANECI”, toate în arc de cerc.

Monedele din aur, argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint și 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

Preţurile de vânzare sunt:

7.800,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate;

1.000,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate;

280,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din aur, argint și tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină au putere circulatorie pe teritoriul României, precizează BNR.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.