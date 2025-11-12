BNR păstrează dobânda-cheie la 6,5%: de ce e important și ce înseamnă pentru noi

Banca Națională a României a decis să mențină dobânda-cheie la 6,5%, semn că preferă prudența într-un moment în care inflația rămâne încă ridicată – aproape 10% – chiar dacă a început ușor să scadă.

Pe scurt, BNR a ales să nu apese nici frâna, nici accelerația. Dobânda de politică monetară e principalul instrument prin care banca centrală ține sub control prețurile: când ea crește, creditarea devine mai scumpă și consumul se temperează; când scade, economia e stimulată, dar asta ar stimula și inflația.

Inflația: încă mare, dar în ușoară scădere

După ce plafonarea prețurilor la energie a expirat în iulie, iar TVA-ul și accizele au fost majorate din august, inflația a ajuns la circa 9,8% în octombrie, chiar dacă trendul este de scădere (în septembrie fusese 9,9%)

BNR explică această creștere prin:

scumpirea energiei electrice și a gazelor naturale,

efectele majorării TVA și accizelor,

și, în plan secund, presiuni dinspre salarii și cursul de schimb.

Inflația de bază (adică fără alimente, energie și tutun) a ajuns la 8,1%, semn că scumpirile s-au extins și la alte produse, nu doar la energie.

De ce nu reduce BNR dobânda

Deși economia dă semne de slăbiciune, BNR preferă să păstreze dobânda ridicată. Motivul: dacă ar relaxa politica monetară prea devreme, riscul ar fi ca prețurile să accelereze din nou. Dobânda-cheie rămâne astfel la 6,5%, în conformitate cu așteptările tuturor jucătorilor din piață.

Economia – între stagnare și o revenire fragilă

După un prim semestru aproape fără creștere, PIB-ul României a urcat ușor, cu 0,3% în trimestrul al doilea.

Datele recente arată:

vânzările cu amănuntul au scăzut ușor,

au scăzut ușor, producția industrială e încă în declin,

e încă în declin, dar construcțiile au crescut puternic, mai ales pe segmentul rezidențial,

au crescut puternic, mai ales pe segmentul rezidențial, iar deficitul comercial s-a redus, pe fondul exporturilor mai dinamice.

Pe piața muncii, numărul de salariați a scăzut, dar șomajul a rămas în jur de 6%, în timp ce salariile continuă să crească peste ritmul productivității – o sursă de presiune inflaționistă suplimentară.

Ce urmează

BNR estimează că inflația va scădea ușor în 2026, dar va rămâne peste țintă o perioadă mai lungă decât se anticipa inițial. Abia în 2027 ar urma să revină în intervalul țintit (2,5% ± 1 pp).

Până atunci, principalul risc rămâne politica fiscală – adică noile măsuri de corecție bugetară – care pot frâna creșterea economică pe termen scurt, dar sunt necesare pentru a ține sub control datoria și deficitul.