BNR ține dobânda pe loc și lasă cursul leului să respire. Cât loc de depreciere mai există?

BNR a menținut rata dobânzii de politică monetară neschimbată la 6,50% în cadrul ședinței de joi, așa cum anticipasem. În comunicatul de presă care a urmat ședinței, se semnalează o potențială revizuire ascendentă a traiectoriei inflației pe termen scurt. Prognoza actualizată a băncii centrale va fi publicată după ședința din 12 noiembrie.

„Ne așteptăm ca rata dobânzii cheie să rămână la 6,50% cel puțin până în mai 2027, deoarece inflația de bază rămâne rigidă, fiind prognozată să se încadreze în intervalul țintă al BNR abia în trimestrul al patrulea al anului 2027”, arată o notă transmisă de BCR imediat după anunțul Băncii Centrale.

În același timp, piețele prevăd în prezent că principalele bănci centrale vor continua să majoreze ratele dobânzilor până în aprilie 2027. Majorările ratelor dobânzilor din România par puțin probabile într-o economie care funcționează cu un decalaj al producției profund negativ. „Ratele dobânzilor din piață au crescut în septembrie, deoarece surplusul de lichiditate a fost sterilizat prin intervenții valutare, deși condițiile monetare au rămas în general neschimbate după slăbirea leului”, mai arată analiza BCR.

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În ceea ce privește traiectoria viitoare a inflației, BNR notează că „conform evaluărilor actuale, rata anuală a inflației va urma o traiectorie ascendentă până la sfârșitul anului 2026, în principal pe fondul influențelor anticipate a fi generate de creșterea prețurilor la combustibili, energie și alte mărfuri, inclusiv cele agroalimentare – din cauza conflictului prelungit din Orientul Mijlociu și a secetei severe din acest an –, precum și de evoluția cursului de schimb al leului”.

Acest lucru, spun autorii analizei, arată că ar trebui să ne așteptăm la o revizuire ascendentă a traiectoriei inflației pe termen scurt.

Previziunea BCR privind inflația la finalul anului este de 6,4%, deși recenta depreciere a leului și modificările prețurilor materiilor prime înclină balanța riscurilor în sus. „Acest lucru va duce probabil la o revizuire a prognozei la aproximativ 6,9% față de anul precedent, cu excepția cazului în care publicarea IPC-ului din septembrie aduce surprize semnificative”, spun autorii analizei.

Slăbiciunea recentă a leului a fost recunoscută în comunicatul de presă privind decizia, însă mai multe detalii despre modificarea funcției de reacție a BNR vor apărea probabil abia la conferința de presă de după ședința din noiembrie. Comentariile purtătorului de cuvânt ale băncii centrale au sugerat că există o modificare a funcției de reacție a BNR, în favoarea unei ponderi mai mari acordate stabilității ratei dobânzii față de stabilitatea valutară, spun economiștii BCR.

Banca centrală a reiterat, în linii mari, că nu există nicio modificare a regimului valutar flotant gestionat, ci doar că gestionarea valutară a devenit mai puțin restrictivă, repetând declarațiile guvernatorului BNR din august, conform cărora banca centrală face loc pentru o flexibilitate mai mare a cursului de schimb, în ​​timp ce perspectivele pentru EUR/RON sunt condiționate de corecția fiscală și stabilitatea politică. Am estimat transmiterea cursului de schimb asupra inflației la 0,3 puncte procentuale. Prin urmare, vedem un spațiu limitat pentru o depreciere suplimentară a leului.

În ceea ce privește creșterea economică, BNR notează că „cele mai recente date și analize indică o redresare a activității economice în trimestrul 3 din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, susținută și de performanța agriculturii, dar însoțită de o deteriorare a dinamicii anuale a PIB-ului…”. Continuăm să ne așteptăm ca economia să se contracte cu 0,7% în 2026. În 2027, ne așteptăm la o revenire, creșterea PIB-ului accelerând la 2,2% și apropiindu-se de rata sa potențială, conchid autorii analizei.