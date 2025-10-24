BNR va lansa luni prima monedă colorată din istoria României. Cine va fi personalitatea onorată

BNR va introduce în circuitul numismatic, în premieră, o monedă din tombac cuprat cu suprafața colorată, începând din 27 octombrie 2025.

„Va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR. Tot luni, la Cluj, în cadru festiv, îmi va reveni onoarea să prezint moneda și designul acesteia și să deschid lucrările simpozionului „Lucian Blaga – Omul, operele, bancnotele”, organizat de colegii mei la sediul Sucursalei Regionale Cluj”, spune Cristian Popa, membru în boardul Băncii Centrale.

Cristian Popa, BNR, Foto: Inquam Photos / George Călin

Tema emisiunii este Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere.

Valoarea nominală a monedei este de 1 leu, greutatea de 23,5 g iar tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese.

Tot luni va fi deschisă o expoziție în Cluj, care va include, printre multe altele, o coală imprimată, filme pentru descompunerile de culoare, hârtia filigranată precum și un fragment de sită de filigranare dar și proiecte de bancnote ce vor fi expuse publicului în premieră, mai spune Cristian Popa.

Lucian Blaga se află pe bancnota de circulație de 200 de lei (începând din 2006) și a figurat și pe cea de 5.000 de lei în anii ’90. De luni intră și în istoria numismatică pe prima monedă colorată emisă de BNR, precizează oficialul BNR.