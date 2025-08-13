Bodycount: tu câți parteneri sexuali ai avut? Cum le explicăm adolescenților că experiența nu e doar un număr

„Body count” reprezintă, în limbajul tinerilor, numărul de parteneri pe care cineva i-a avut, de la începerea vieții sexuale. Expresia a luat avânt pe TikTok și Instagram, iar adolescenții o folosesc tot mai des. La vârsta lor „dă bine” să ai experiență sexuală. Din cauza presiunilor de grup și a diferențelor de gen, băieții tind să mărească numărul, iar fetele să-l micșoreze. Pentru părinți, subiectul poate părea stânjenitor, însă discuțiile deschise despre sexualitate, valori și sănătate sunt esențiale. Articolul explică pe înțelesul tuturor ce înseamnă #bodycount și de ce îi tot preocupă pe adolescenți, cât de important e să evidențiem ideile greșite pe care acest trend le răspândește și cum putem noi, părinții, să abordăm acest subiect cu copiii noștri.

„Body count” este o expresie de argou importată din cultura pop americană și preluată masiv pe rețelele sociale, mai ales de generația Alpha. Inițial, sintagma era folosită în rapoartele militare pentru a contabiliza numărul de inamici căzuți în luptă, însă, din anii ’90, sensul s-a transformat – mai întâi desemnând victimele unui criminal în serie, iar ulterior numărul de parteneri sexuali cu care o persoană a întreținut raporturi sexuale.

Cum îl folosesc adolescenții și de ce contează pentru ei

Cifra a ajuns un criteriu de validare socială: unii se laudă cu un număr mare de parteneri sexuali, alții se tem să nu fie judecați pentru că au pe listă „prea mulți” sau „prea puțini”. Greu să te oprești din a ține socoteala asta, când ești un adolescent din zilele noastre, care râvnește după atenție și asupra căruia apasă bine de tot presiunea socială. Căci comparația pe rețele dă impresia că „toată lumea o face”.

