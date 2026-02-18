Bogații nu scapă de taxe. Dar ultra-bogații au o ușă secretă: „cumpără, împrumută, mori”

Sunt bogații suficient impozitați? Unele guverne le oferă ajutor financiar. Dar, așa cum subliniază The Economist, realitatea este mai complexă: sistemele fiscale din economiile avansate sunt mai progresive astăzi decât erau în urmă cu trei decenii.

Întrebarea nu mai este dacă bogații sunt impozitați, ci cât și cine plătește de fapt. După cum relatează revista britanică, dacă se compară distribuția veniturilor înainte și după impozitare, se constată că redistribuirea este astăzi mai puternică decât în ​​anii 1960.

În SUA, redistribuirea este de aproximativ două ori mai mare decât era atunci. În Marea Britanie, Franța, Canada și Japonia, sistemele fiscale și sociale sunt mai progresive decât în ​​1990. În medie, în G7, inegalitatea după impozitare a scăzut ușor în ultimele decenii – în ciuda creșterii inegalității veniturilor înainte de impozitare.

„Vameșii”, comentează The Economist, seamănă mai puțin cu șeriful din Nottingham (figură importantă în legenda lui Robin Hood. Una din funcțiile sale importante era aceea de a captura haiduci, așa cum ar fi Robin Hood, pentru a asigura securitatea rutelor comerciale ce treceau prin Pădurea Sherwood. O altă funcție importantă a sa era a menține departe braconierii care vânau cerbul regelui) și mai mult cu Robin Hood.

Narațiunea dominantă este că „era neoliberală” a slăbit impozitarea celor bogați.

Într-adevăr, în anii 1950 și 1960, ratele de impozitare reale – efective – erau mult mai mici. În SUA, în anii 1960, cei mai bogați 1% plăteau de fapt în jur de 14%-20%.

Astăzi, evitarea impozitelor este mai dificilă, iar ratele efective au crescut. În Marea Britanie, primii 1% plătesc aproape 40% din impozitul efectiv pe venit. În Canada, este vorba de aproximativ 39%. În SUA, rata federală medie pentru primii 1% este de 27,6% – aproape de un maxim istoric.

Cu alte cuvinte, așa cum comentează revista, sistemul a devenit mai puțin spectaculos în amploarea sa nominală, dar mai eficient în colectare.

Cei cu adevărat ultra-bogați: adepții lui „cumpără, împrumută, mori”

Tabloul devine mai complicat când trecem de la 1% la 0,1% sau 0,01%.

Este posibil ca cei extrem de bogați – nu cei 1%, sau chiar cei 0,1%, ci cei 0,01% – să fi scăpat de ambuscada lui Robin Hood.

Oamenii extrem de bogați câștigă adesea o mare parte din venitul lor sub formă de câștiguri de capital, pe care multe guverne le impozitează la o rată mai mică decât venitul. Unii oameni bogați împrumută din activele lor pentru a-și finanța consumul.

Această „cumpără, împrumută, mori” reduce facturile la impozite, deoarece împrumuturile nu sunt impozabile ca venit. Alții își clasifică câștigurile drept profituri, mai degrabă decât salarii, pentru a beneficia de ratele mai mici ale impozitului pe profit.

Iar cei care exagerează regulile pentru a-și minimiza impozitele sunt deosebit de predispuși să scape nepedepsiți în acest moment în America, cel puțin, deoarece administrația actuală a făcut reduceri drastice la divizia de aplicare a legii din cadrul Serviciului Fiscal Intern (IRS).

Enorma dependență a statelor

Imaginea devine absolut clară în contribuția bogaților la veniturile fiscale.

După cum subliniază The Economist:

În Marea Britanie, primii 1% plătesc aproape 27% din impozitul pe venit.

În SUA, primii 1% plătesc aproximativ 40%.

În Coreea de Sud, procentul corespunzător ajunge la 40%.

Statele au devenit dependente fiscal de o mică elită de contribuabili.

Unde se duc banii?

Creșterea impozitării veniturilor mari nu se limitează la ajutoarele sociale pentru sărăcie. După cum relatează revista britanică, veniturile finanțează: impozite mai mici pentru clasele de mijloc și inferioare, extinderea transferurilor sociale, creșterea pensiilor sau subvenții pentru sănătate.

În țările bogate, transferurile sociale reprezintă acum aproximativ 22% din PIB, față de 17% în anii 1990. În multe cazuri, persoanele cu cele mai mici venituri primesc beneficii egale sau mai mari decât venitul lor.

A atins progresivitatea impozitării limitele?

Marea întrebare, așa cum spune The Economist, este dacă creșterile suplimentare ale impozitelor pentru cei bogați ar putea deveni contraproductive. Există semne că contribuabilii bogați se mută (de exemplu, California, Marea Britanie).

Există, de asemenea, presiuni politice pentru noi impozite pe avere, contribuții speciale și cote mai mari. Unii economiști, precum Piketty și Saez, estimează că rata „optimă” ar putea depăși 80%.

Cu toate acestea, până în prezent, nu există dovezi clare că ratele ridicate au descurajat substanțial munca sau productivitatea în rândul celor foarte bogați.

Concluzia finală

Percepția predominantă conform căreia bogații „nu plătesc” nu este pe deplin confirmată de datele prezentate de The Economist. Sistemele fiscale sunt acum mai progresive decât se crede adesea. Dar asta nu înseamnă că toată lumea plătește la fel sau că nu există „ferestre” pentru super-bogați.

Adevărata dilemă nu este dacă bogații ar trebui impozitați. Ci dacă statele pot continua să se bazeze atât de mult pe ei – fără a risca investițiile, mobilitatea capitalului și stabilitatea politică.