Bogdan Ivan: „Avem sub o oarecare presiune doar 10% din consumul intern al motorinei” / Mesajul ministrului Energiei pentru cetățeni

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat potențialele efecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pentru piața carburanților și a dat asigurări că „nu suntem în riscul de a nu avea suficientă motorină și benzină pe piața din România”.

Oficialul a declarat, luni, la Digi24, că România produce „aproximativ dublu benzină față de cât consumăm, ceea ce arată că jumătate din producție o exportăm”, astfel că „o să putem să ne ținem în continuare de producție fără să avem perturbații în piață”.

„În cazul motorinei, producem aproximativ 50% din ceea ce consumăm pe teritoriul României, diferența venindu-ne din India, din Turcia, din Oman, din Arabia Saudită. Circa 20% din importuri vin din Arabia Saudită, care putem să spunem că sunt afectate de evenimentele din strâmtoarea Ormuz. În această formulă, practic, noi avem sub o oarecare presiune doar 10% din consumul intern al motorinei din România”, a adăugat Bogdan Ivan.

„Ne-am diversificat sursele de aprovizionare”

Ministrul Energiei a precizat că rafinăria Aramco din orașul saudit Ras Tanura, care a fost oprită, „nu este cea care livrează României”.

„Rafinăria care livrează astăzi României este în continuare pornită și funcționează la parametri optimi în Arabia Saudită. Între timp, noi ne-am diversificat sursele de aprovizionare și aducem inclusiv motorină din Norvegia pentru a ne acoperi o parte din mixul din țara noastră”, a continuat Bogdan Ivan.

El a spus că „acea creștere de 10%-14% a prețului pe piața internațională a petrolului” afectează într-adevăr și România, însă aici „ponderea materiei prime, adică a petrolului brut, în prețul final al litrului de motorină și benzină reprezintă circa 25%”.

„Asta pentru că 55% sunt taxe și accize, și TVA, ca să fim foarte corecți, iar diferența de 15% e cea reprezentată de rafinare, transport, distribuție”, a explicat el.

Mesaj pentru cetățeni

Întrebat dacă nu cumva își dorește statul român să câștige dintr-o creștere a prețului la carburanți, având în vedere ponderea mare a taxelor din preț, ministrul a negat: „Sub nicio formă. Și așa suntem într-o perioadă foarte inflamată din punct de vedere politic și social, și economic”.

„Ceea ce vreau să transmit foarte clar oamenilor de acasă este următorul lucru, suntem pregătiți atât cu ceea ce avem în stocurile operaționale, astăzi, la operatorii economici din România, cu achizițiile făcute în avans, pentru următoarele luni, de țiței pentru rafinăriile din România, cu o situație în care să ne ajungă toate stocurile timp de cel puțin cinci-șase luni de zile”, a continuat el.

Bogdan Ivan a menționat, în plus, că depozitele sunt „umplute în proporție de 102%” și există și „rezerve pe zonă de transport”.

„Nu suntem în riscul de a nu avea suficientă motorină și benzină pe piața din România”, a conchis ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Sursă: ID 114634170 © Flynt | Dreamstime.com