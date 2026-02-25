Bogdan Pîrlog își retrage candidatura pentru șefia DIICOT. El numește un contracandidat pe care îl califică „profesionist remarcabil”

Bogdan Pîrlog precizează însă că își menține candidatura pentru funcția de procuror-general al României, pentru care a dat luni interviu în fața comisiei de la Ministerul Justiției.

Retragerea candidaturii pentru funcția de procuror-șef DIICOT a fost făcută miercuri, pe Facebook, în momentul în care aveau loc interviurile cu candidații. El motivează decizia prin faptul că există printre contracandidați „profesioniști remarcabili” și o numește aici pe Ioana Albani, actual procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT.

„La momentul înscrierii mele pentru funcția de procuror șef al DIICOT nu aveam încă toate datele privind identitatea persoanelor care își vor asuma responsabilitatea unei astfel de candidaturi”, explică Bogdan Pîrlog.

„Constatând că, printre candidați, se regăsesc profesioniști remarcabili, precum doamna Ioana Albani, care, de altfel a avut o prestație convingătoare la interviu, consider că participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară, existând opțiuni care corespund nevoilor unui management de înalt nivel calitativ, în măsură să răspundă provocărilor acestei funcții”, explică el.

Cine este Ioana Albani

Ioana Albani a ocupat de-a lungul carierei mai multe funcții de conducere în structura centrală a DIICOT, iar din 2016 este procuror șef adjunct al DIICOT.

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu, Albani a debutat ca procuror în 1997 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Ulterior, a promovat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, respectiv Parchetul General. Începând cu anul 2001, și-a desfășurat activitatea în structurile de combatere a criminalității organizate din Parchetul General, respectiv DIICOT.

Mesajul lui Pîrlog către ministrul Justiției

După retragere, Pîrlog îndeamnă pe ministrul Justiției care are prerogativa de a selecta procurorii-șefi să se orienteze spre acești candidați și nu spre „direcții trasate în urma unor negocieri străine”.

„În concluzie, există opțiuni, totul depinde în ce măsură, ministrul justiției va acorda prioritate criteriilor de competență profesională și a interesului public sau va răspunde unor direcți trasate în urma unor negocieri străine valorilor clamate public”, concluzionează el.

Radu Marinescu este cel care selectează propunerile pentru șefia marilor parchete. Nominalizările trebuie să fie validate de președintele Nicușor Dan înainte de numire.

Candidat și pentru funcția de procuror general

Pîrlog, care în prezent este procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București, s-a înscris inițial pentru două funcții: șefia Parchetului General și cea a DIICOT.

„În urma unei temeinice analize, am decis să nu mai continui participarea în cadrul procedurii de selecție pentru numirea în funcția de procuror șef al DIICOT și să mă concentrez asupra celei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, a anunțat el miercuri.

Aici, Pîrlog o are contracandidată pe procuroarea Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași.

Cine candidează pentru șefia DIICOT

După retragerea lui Pîrlog, în cursa pentru șefia DIICOT mai rămân: Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești și Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara. Este parchetul cu cel mai număr de candidați.