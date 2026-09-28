Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Mureșan și că „negociază cu formaţiunile politice pentru a forma un Guvern stabil” / Ce spune despre planul de suspendare al lui Nicușor Dan

„Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen”, afirmă liderul AUR, George Simion, în ziua în care Parlamentul dă startul audierilor pentru Guvernul Mureșan.

„Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen şi nu vom vota un Guvern Mureşan sau cel care urmează după aceea – Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o”, a declarat Simion pe pagina sa de Facebook.

„Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a adăugat liderul AUR. Formațiunea a anunțat încă de săptămâna trecută că nu va vota guvernul Mureșan, „în ciuda tuturor presiunilor”.

Președintele AUR, George Simion, îl amenință din nou pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu va convoca alegeri anticipate. AUR a lansat încă din august platforma suspeND.ro, pentru demersurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului Guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat”, a mai afirmat Simion.

În prima zi a audierilor pentru miniștrii noului Executiv, George Simion a subliniat că inițierea acestui demers constituțional depinde în mod direct de strângerea semnăturilor necesare și de securizarea unei majorități de voturi în Parlament. „Ridicaţi-vă şi cereţi o ţară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceţi”, a conchis liderul AUR.