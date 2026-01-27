Bolojan anunță când se vor decide tăierile din administrație și măsurile de relansare economică. Cele două scenarii pe care le ia în considerare premierul

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu la RFI, că până finalul acestei săptămâni se va lua o decizie cu privire la modul în care vor fi trecute prin Parlament proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale și proiectul de lege privind măsurile de relansare economică.

„Există posibilitatea angajării răspunderii sau adoptarea prin ordonanță de urgență și vom închide acest lucru până la finalul acestei săptămâni, în așa fel încât în cel mai scurt timp posibil să putem demara procedura de promovare a acestor legi”, a declarat premierul.

Bolojan a afirmat că „ambele proiecte de legi sunt importante în ceea ce privește pregătirea bugetului pe anul acesta în așa fel încât efectele lor sa poată fi cuantificate în buget, având în vedere că ne propunem să reducem ținta de deficit la o valoare de peste 6,2%-6,3% din PIB”.

După ce jurnalistul RFI i-a atras atenția că anterior asumarea răspunderii urma să se facă pe 29 ianuarie, premierul a confirmat că acest termen nu va fi respectat.

„Da, se amână cu probabil o săptămână luarea unei decizii pe tema aceasta”, a spus Bolojan.

Soluția cea mai rapidă ar fi prin Ordonanță e urgență

Premierul a prezentat apoi cele două variante luate în calcul pentru adoptarea celor două proiecte de legi. Ilie Bolojan a explicat că dacă se alege varianta de adoptare prin Ordonanță e urgență vor fi două ordonanțe de urgență, iar dacă se alege angajarea răspunderii în Parlament acest lucru se va face tot pe două proiecte de legi separate.

Ambele variante au anumite avantaje, dar și riscuri, a explicat el.

„Adoptarea prin OUG face posibilă ca legislația să apară într-un timp foarte scurt, sigur existând riscul modificării ulterioare in Parlament. Partea de angajare a răspunderii evită riscul modificării ulterioare, dar e o procedura care poate dura 2-3 săptămâni, inclusiv o contestație la CCR și vedem ce se întâmplă cu legislația la pensiile magistraților, unde datorită amânărilor consecutive pe care CCR le-a decis, riscăm din păcate să pierdem cele 231 de milioane de euro care reprezintă jalonul din PNRR, banii reținuți pentru neîndeplinirea acestei masuri de reforma a pensiilor magistraților”, a declarat Bolojan.

Acesta a mai spus că „după ce se va face o analiză pe această tema vom adopta formula care face cea mai rapidă promulgarea celor două pachete de legi. Ordonanța de urgență ar fi soluția cea mai rapidă”.

De ce s-a amânat angajarea răspunderii lui Bolojan pe tăierile din administrație

Liderii Coaliției au decis luni să amâne asumarea răspunderii Guvernului pentru pachetul care vizează reducerea cheltuielilor din administrația locală și centrală pentru că măsurile propuse de PSD, cele de „relansare a economiei” nu au fost încă finalizate.

În cele peste trei ore de discuții, reprezentanții partidelor de la guvernare au decis să amâne angajarea răspunderii pentru măsurile de reducere a cheltuielilor din administrația publică, au declarat pentru HotNews surse din rândul liderilor participanți la discuții. Premierul ar fi trebuit să meargă în Parlament în aceste zile pentru a adopta măsurile menite să scadă cheltuielile primăriilor și consiliilor județene.

Amânarea vine în contextul în care liderii PSD care au fost prezenți la ședință nu au fost de acord ca asumarea răspunderii pentru reforma administrației și cea pentru măsurile de relansare economică propuse de social-democrați să aibă loc în zile diferite. Practic, social-democrații vor ca ambele proiecte să fie asumate în aceeași zi.

Nu au stabilit încă noul calendar al angajării răspunderii, însă, potrivit informațiilor HotNews, liderii coaliției au căzut de acord pe un draft al măsurilor de relansare economică.

„Mai sunt detalii de pus la punct si partea de procedură de parcurs”, spun sursele HotNews care au participat la ședință.