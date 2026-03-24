Bolojan, atac la adresa PSD: „A escaladat într-o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliției”

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat, la Euronews, că „va rămâne de văzut” dacă România va avea actuala coaliţie de guvernare şi după Paşti. Bolojan reclamă că „PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei” şi atrage atenţia că, dacă partidele din Guvern nu se respectă între ele, e greu de presupus că vor recâştiga respectul din partea cetăţenilor.

Întrebat, marţi seară, dacă după sărbătorile de Paşti România va mai avea actuala coaliţie de guvernare, premierul Ilie Bolojan a răspuns: „Asta va rămâne de văzut”.

„Eu cred că ar fi bine să avem o coaliţie, pe de o parte pentru că suntem într-o situaţie dificilă, într-un context internaţional care nu este foarte comod, suntem într-o situaţie de deficit în ţară, gândiţi-vă că anul acesta trebuie în continuare să ne reducem deficitul, pentru că doar dobânzile pe care le achităm sunt de 60 de miliarde de euro prognozate anul acesta”, a adăugat prim-ministrul, citat de News.ro.

„Aroganță politică”

El a spus că toate „urgenţele” pe care România le are implică nevoia unei guvernări stabile, care nu poate fi astfel fără o stabilitate a relaţiei partidelor care compun Executivul.

„Este evident pentru toţi care urmăresc ce s-a întâmplat în această perioadă că PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei. Avem nişte înţelegeri care ţin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se iniţiază propuneri de către membrii coaliţiei care ar trebui să respecte nişte reguli, pur şi simplu de respectul între parteneri, pentru că dacă nişte partide nu se respectă între ele, inclusiv prin comportamentul public, e greu de presupus că vom recâştiga cumva respectul cetăţenilor”, a declarat Bolojan.

Preşedintele PNL a adăugat că propriul partid şi PSD sunt responsabile pentru situaţia în care România se află în prezent, arătând că PSD nu poate fugi nici de această responsabilitate, nici de responsabilitatea privind modul în care România a fost „modelată” în ultimele peste trei decenii, când social-democraţii au fost mulţi ani la conducere.

În acest context, Bolojan a afirmat că i s-a „părut de bun simţ” atitudinea PNL de a-şi asuma în continuare guvernarea.

„Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL, să spunem cât se poate de clar că noi, fiind conştienţi de situaţia în care este ţara (…) Mi s-a părut normal să avertizăm PSD-ul că îşi asumă o răspundere pentru o dinamitare a unui guvern şi în condiţiile în care, fără să ai motive, numai că pentru că eşti deranjat de anumite lucruri care nu-ţi convin pentru că te duci într-o zonă de aroganţă politică, totuşi, acţionezi, cum să vă spun, într-o formă din asta distructivă, trebuie să-ţi asumi această răspundere”, a subliniat preşedintele PNL.