Bolojan: „Avem privilegii, risipă și sinecuri. Aceasta e România pe care vrem să o lăsăm copiilor noștri?”

Șeful Executivului, Ilie Bolojan, a declarat în plenul Parlamentului, la asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, că România este marcată de „privilegii, risipă și sinecuri”. Premierul a afirmat că reformele propuse „aduc echitate, taie sinecuri și restabilesc dreptatea”.

În discursul său din Parlament, premierul a criticat modul în care funcționează instituțiile statului, acuzând abuzuri și lipsă de responsabilitate.

„Avem în multe locuri privilegii, speciali, excepții, risipă și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate. În multe locuri, unii își angajează rudele, alții își măresc indemnizațiile, alții fac raportări false ca să încaseze mai mult. Și atunci, eu vă întreb pe dumneavoastră: aceasta este România pe care ne-o dorim? Aceasta este România pe care vrem să o lăsăm copiilor și nepoților noștri? Eu zic că nu”, a spus Bolojan.

„Nu voi vinde iluzii”

Bolojan a subliniat că pachetul legislativ nu este „perfect”, dar reprezintă „începutul reașezării statului pe baze corecte”.

„Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipă și privilegii, taie sinecuri și aduce respect pentru oameni și dreptate. (…) Un lucru nu îl voi schimba însă: voi continua să spun oamenilor adevărul, fără să cosmetizez realitatea, nu voi vinde iluzii și speranțe deșarte”, a spus premierul.

Șeful Guvernului a precizat că, dacă măsurile vor fi implementate, România va putea, „spre jumătatea anului viitor”, să constate o corecție de curs și să intre pe un drum de creștere.

„Într-un cuvânt, un stat mai corect cu românii. Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face. Dacă vom putea să uşurăm povara fiscală asupra oamenilor, fără a desechilibra din nou economia, o vom face. Eu cred că undeva spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reuşit o corectie de curs. De acolo există perspectiva de creştere”, a declarat premierul.