Bolojan despre locul unde statul „a băgat 240 de milioane de dolari și vom rămâne cu un teren și niște hârtii”

Invitat la HotNews, Ilie Bolojan a vorbit despre „jefuirea bugetului cetățenilor”. Și a ales, chiar la finalul discuției, să dea exemplul proiectului cu minicentralele nucleare de la Doicești, unde s-a cheltuit un sfert de miliard de euro pentru asocieri și studii de fezabilitate.

În intervenția sa publică de la HotNews, de vineri, Ilie Bolojan n-a rostit nume de țări sau de firme private, dar a spus că instituția de stat Nuclearelectrica a cheltuit 240 de milioane de dolari la Doicești.

„Investiție americană”

Doicești este o „investiție americană”, așa cum a fost prezentată ea inițial. Proiectul a fost început în 2022, în mandatul ministrului PNL al Energiei Virgil Popescu și continuat de Sebastian Burduja. Argumentul construirii mini-reactoarelor a fost securitatea energetică a țării.

În realitate, o firmă românească a intermediat ceea ce s-a transformat în cea mai mare investiție pe hârtie din istoria recentă a României. Proiectul presupunea construirea a șase reactoare nucleare de câte 77 MW la Doicești (Dâmbovița), pe un teren achiziționat în 2021 de compania privată Nova Power and Gas. L-a cumpărat cu cinci milioane de euro și l-a vândut companiei de proiect, din care face parte și statul, cu peste 40 de milioane de euro, au declarat pentru HotNews surse din Nuclearelectrica.

Nova Power and Gas reprezintă în România o companie americană de mini-reactoare.

Doicești „gaură neagră”

Nu e prima oară când Ilie Bolojan se exprimă în legătură cu proiectul de la Doicești. Acum, însă, premierul demis prin moțiune de cenzură l-a încadrat explicit la „găuri negre”.

Vineri, la HotNews, Bolojan a discutat și despre propriile erori. De pildă, despre felul în care, din cauza a ceea ce a numit „rapiditate și tensiunea guvernării”, a supraimpozitat clădirile foarte vechi. Și a revenit. Sau când a cerut ca anumite categorii de venituri să fie și ele raportate în sistemul electronic. A spus că va întreba la ANAF dacă e într-adevăr nevoie de asta.

Pe de altă parte, a insistat că actul său de guvernare a fost necesar. Iar energia a figurat drept exemplu.

„Sunt câteva zone ale statului român care dacă sunt administrate bine asta se vede puternic în viața cetățenilor. Dacă sunt administrate prost, asta înseamnă că nu se văd lucrurile. Una este zona de energie. Când blochezi accesul în rețelele de energie, atunci ești în situația în care practic le permiți unora să speculeze, să facă bani, în loc să reduci prețurile la energie pentru toți cetățenii”.

„Să vă dau un exemplu. Unul din proiectele care s-a vorbit în acești ani a fost SMR de la Doicești. Știți cât a consumat Nuclearelectrica? 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren și niște hârtii. Merita asta? În loc să facem investiții cu cap și să negociem clar contractele pentru a investi în nuclear”, a încheiat Bolojan.