Bolojan este pe locul doi în preferințele românilor pentru funcția de premier, potrivit unui nou sondaj. Ce spun românii despre Nicușor Dan și conflictul PNL – PSD

Aproape 21% dintre români spun că George Simion ar trebui să fie premier și doar 16% cred că funcția trebuie să rămână la Ilie Bolojan, cel mai mare procent aparținând însă celor care au răspuns „nu știu” când au fost întrebați cine ar trebui să conducă la Palatul Victoria, potrivit unui sondaj al Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24.

De asemenea, peste 42% dintre respondenți au spus că Nicușor Dan ar trebui să fie neutru în conflictul Sorin Grindeanu – Ilie Bolojan.

La întrebarea „De partea cui ar trebui să fie Nicușor Dan în conflictul Grindeanu-PSD vs. Bolojan-PNL-USR?”, procentele au fost următoarele.

Ar trebui să rămână neutru – 42,2%

Nu știu – 20,9%

Ilie Bolojan – 13,1%

Nu urmăresc știrile – 11%

PSD – 5,5%

Sorin Grindeanu – 4,2%

PNL – 1,7%

USR – 1,4%

Întrebați „Cine ați vrea sa conducă Guvernul în continuare?”, românii au răspuns în cea mai mare proporție că nu știu. Iată cum arată procentele:

Nu știu – 26,2%

George Simion – 20,9%

Ilie Bolojan – 16,2%

Un tehnocrat – 14,7%

Nu urmăresc politica – 8,4%

Alte variante – 5,4%

Sorin Grindeanu – 4,7%

Călin Georgescu – 2,5%

Victor Ponta – 0,8%

Petrișor Peiu – 0,2%

Sondajul Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24, cuprinde 1187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, cu o marjă de eroare de plus minus 2,8%, potrivit sursei citate.

Agentia de Rating Politic se prezintă pe site-ul propriu drept o companie de consultanta politica si de cercetare de piata: ”Expertiza noastră este 100% în politică și în campanii de comunicare publică. Proiectele Agenției de Rating Politic sunt coordonate de Cristian Andrei, consultant cu experiență de peste 20 ani în cercetare de piață pentru politică și de construcție de strategii pentru politică. Proiectele Agenției de Rating Politic au acoperit, începând din 2008, o gamă variată de clienți din tot spectrul politic românesc (PNL, PSD, PDL, USR, independenți și partide neparlamentare), dar și din zona companiilor comerciale, mass-media și a ONG-urilor.”