Bolojan explică de ce România nu poate adera la zona euro mai repede, cum a făcut Bulgaria. „Până atunci, acest tip de problemă nu este agendă”

Bolojan explică de ce România nu poate adera la zona euro mai repede, cum a făcut Bulgaria, și indică un orizont de timp. „Până atunci, acest tip de problemă nu este agendă” FOTO: Andreas Gora / imago stock and people / Profimedia

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, până când România nu va atinge o cotă de deficit sub 3%, „nu este pe agendă” aderarea țării noastre la zona euro.

„Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază in România la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă pe un acord, așa cum s-a căzut în anii anteriori, când am aderat la UE sau la NATO”, a declarat miercuri, la Berlin, Bolojan.

Șeful guvernului a fost întrebat joi, într-o conferință de presă comună cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, când vrea România să adere la zona euro, dat fiind faptul că Bulgaria a aderat deja.

Explicații privind aderarea la zona euro

„În ceea ce privește aderarea României la zona euro, Bulgaria îndeplinește condițiile legate de componenta de deficit. Așa cum știți România a avut în acești ani niște deficite foarte mari și până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3% acest tip de problemă nu este pe agendă. Suntem într-o situație în care ne reducem deficitele. Ținta pe anul acesta este de 6,2-6,3% și ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3% până în 2030”, a spus Bolojan.

Premierul a dat apoi apoi un orizont de timp în care s-ar putea pune pe agendă aderarea la zona euro.

„Consider că aceasta temă legată de aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază in România la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă pe un acord, așa cum s-a căzut in anii anteriori atunci cand am aderat la UE sau la NATO asupra acestei priorități de a adera la țările din UE”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul român a mai fost întrebat și dacă Republica Moldova ar deveni parte a zonei euro în scenariul în care „ar fuziona” cu România.

„În ceea ce privește relația cu Republica Moldova, pentru România această relație este una specială. În condițiile în care s-ar deschide negocierile cu UE pentru aderare, consider că ar fi cel mai mare câștig pentru Republica Moldova, o țară care și în ultimele alegeri și-a dovedit vocația proeuropeană”, a spus premierul.

Bolojan i-a mulțumit apoi cancelarului german pentru prezența acestuia în Chișinău, la un miting important înainte de alegerile din Republica Moldova, în care a transmis sprijinul Germaniei pentru această aspirație a cetățenilor Republicii Moldova.

În discursul inițial, premierul a subliniat importanța Republicii Moldova pentru România și întreaga regiune.

„Pentru România, Republica Moldova este o prioritate strategică. Stabilitatea Chișinăului și parcursul său european contează pentru întreaga regiune. În acest context, rolul Uniunii Europene este esențial, iar deschiderea cât mai curând a negocierilor de aderare ar fi un semnal important pentru cetățeni și pentru securitatea regională”, a spus premierul român.

Germania, principalul partener economic al României

Premierul Ilie Bolojan a început marţi, 27 ianuarie, o vizită oficială de două zile în Germania, „cel mai important partener comercial al României”, la invitaţia cancelarului federal Friedrich Merz.

„Germania este principalul partener economic al României”, a spus miercuri Ilie Bolojan în conferința comună cu cancelarul german.

„Comerțul bilateral a depășit 42 de miliarde de euro în 2024. Ne așteptăm la aceeași tendință și în 2025. Investițiile germane sunt de peste 18 miliarde de euro. Peste 10.000 de companii cu capital german sunt active în România, având peste 200.000 de angajați români. Asta înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie și stabilitate”, a subliniat premierul.

Memorandum comun pe Apărare

Vizita delegației române și-a propus să dezvolte această colaborare economică.

„Am discutat astăzi cu domnul cancelar Merz despre creșterea investițiilor în domenii strategice precum energie, industrie, și apărare, inclusiv prin valorificarea instrumentelor europene, precum programul SAFE. Sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în următorii ani și unde România vrea să fie un partener pe care să te poți baza”, a spus Bolojan.

Cu acest prilej cei doi oficiali au anunțat că astăzi va fi semnat un memorandum de către cele două ministere ale Apărării din Romînia și Germania, care va fi „un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare și să răspundem mai rapid nevoilor de securitate”.