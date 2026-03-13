Israelul a emis ordine de evacuare pentru o șeptime din teritoriul Libanului

Familie din Liban nevoită să plece de acasă din cauza loviturilor și ordinelor de evacuare israeliene. Foto: Anwar AMRO / AFP / Profimedia

Aproximativ o șeptime din teritoriul Libanului se află sub ordinul israelian ca oamenii să-și părăsească locuințele, a spus vineri o organizație umanitară, în timp ce misiunea de menținere a păcii a ONU a afirmat că forțele terestre israeliene efectuează incursiuni și ridică baraje rutiere, potrivit Reuters.

Israelul efectuează atacuri zilnice asupra Libanului începând de pe 2 martie, când gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete asupra Israelului pentru a răzbuna uciderea liderului suprem al Iranului la Teheran, în prima zi a războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Aproape 700 de persoane din Liban au murit în atacurile israeliene, iar peste 800.000 au fost nevoite să plece de la casele lor. Armata israeliană afirmă că lovește militanții Hezbollah și forțele iraniene.

Ordine de evacuare pentru 1500 km. pătrați

Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) a calculat că ordinele de evacuare ale Israelului pentru sudul Libanului și anumite zone din Beirut acoperă acum aproximativ 1.470 de kilometri pătrați, adică aproximativ 14% din teritoriul țării.

„Ordinele de evacuare în masă ale Israelului s-au extins la directive geografice ample, cerând adesea deplasarea imediată, creând panică și teamă în rândul comunităților că atacurile sunt iminente – chiar și atunci când nu sunt”, a declarat Maureen Philippon, directoarea de țară a NRC în Liban.

Șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a spuscă ordinele generale de evacuare ale Israelului ridică serioase îngrijorări în ceea ce privește dreptul internațional.

Biroul NRC din Tyre, sudul Libanului, a fost grav avariat, a declarat acesta, fără a se înregistra răniți. Armata israeliană a efectuat mai multe atacuri asupra orașului Tyre începând cu 2 martie, inclusiv un atac marți asupra a ceea ce a descris ca fiind un centru de comandă al Hezbollah din zonă.

Tabere de refugiați pline, spitale suprasolicitate

Mathieu Luciano, reprezentant al Organizației Internaționale pentru Migrație, a declarat într-o conferință de presă la Geneva că au fost amenajate aproximativ 600 de adăposturi în toată țara, multe dintre ele fiind aproape pline.

Spitalele sunt din ce în ce mai suprasolicitate din cauza creșterii numărului de cazuri de traumatisme, a adăugat un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății.

Forța Interimară a ONU în Liban a spus, în cadrul aceleiași conferințe de presă, că operațiunile sale au fost limitate de ostilitățile în curs, care au rănit doi soldați în urmă cu o săptămână.

Cu toate acestea, trupele sale au observat incursiuni ale trupelor israeliene, afirmând că acestea au avansat până la 7 kilometri în interiorul Libanului și au ridicat blocaje rutiere care restricționează accesul.

„Suntem profund îngrijorați că situația se va deteriora și mai mult”, a declarat purtătorul de cuvânt al UNIFIL, Kandice Ardiel, prin videoconferință din Liban.