Bolojan acuză PSD că „forțează mistificarea cifrelor”: „Încearcă să compromită efortul întregii societăți”

Fostul premier Ilie Bolojan, președintele PNL, susține că datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că moștenirea guvernului pe care l-a condus „este o economie care și-a reluat ușor creșterea și un buget echilibrat”.

Datele INS arată o creștere economică de 2,1% în trimestrul III față de trimestrul II, precum și că deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din Produsul Intern Brut după primele nouă luni, a spus liderul PNL.

Ilie Bolojan a menționat, de asemenea, că, conform INS, investițiile publice au ajuns la aproape 108 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, fiind cu peste 25 de miliarde de lei mai mari decât în perioada corespunzătoare a anului 2025.

„Sunt infirmate astfel toate scenariile apocaliptice despre prăbușirea economiei și despre ratarea ajustării fiscal-bugetare”, a scris Bolojan, vineri, pe Facebook.

Bolojan acuză PSD că „încearcă să compromită efortul întregii societăți”

Fostul premier, care a fost demis în 5 mai, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, i-a criticat pe social-democrați.

„Mă îngrijorează faptul că PSD, în loc să se apuce serios de treabă, forțează mistificarea cifrelor și încearcă să compromită efortul întregii societăți. Vântură proiecte complet nefundamentate”, a adăugat el, fără a numi un proiect în acest sens.

Ilie Bolojan a mai acuzat PSD că vrea să distragă atenția „de la propria neputință”.

„În disperarea de a deturna atenția de la propria neputință, PSD compromite prin ridicol chiar și idei care ar merita abordări serioase, dar pe care le-a respins în mod constant în timpul fostei guvernări. PSD lansează mereu câte o idee, pentru ca apoi să descopere că nu este de acord cu ea”, a continuat liderul PNL, care a mai susținut că, „în loc să lupte pentru banii din PNRR, PSD nu face decât spectacol”.