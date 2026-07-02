Bolojan respinge orice legătură cu azilele ilegale din Bihor: „Oricât ați încerca să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură” 

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat joi, referitor la azilele ilegale din Bihor, că nu a avut tangențe cu organizația condusă de Viorel Pașca în timp ce era președinte al Consiliului Județean Bihor sau în calitate de primar al municipiului Oradea. Bolojan a adăugat că Direcţia de Asistenţă Socială din Primăria Oradea premiază asociaţii care au activităţi de responsabilitate socială, dar că, în perioada în care a ocupat fotoliul de edil, nu a participat la astfel de ceremonii de premiere.

Bolojan a fost întrebat joi, la finalul şedinţei de Guvern, dacă ştia de lucrurile care se petreceau în azilele ilegale din Bihor, în care Viorel Paşca şi membrii familiei sale au fost reţinuţi, notează News.ro.

„Oricât aţi încerca să mă asociaţi cu această situaţie, nu am nicio legătură. (…) Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacţiuni cu reprezentanţii acestei asociaţii. Nu i-am vizitat niciodată. (…) Nu am avut tangenţe, nu am avut competenţe de reglementare asupra acestei situaţii. Cei care pot inspecta toate aşezămintele sociale sunt cei de la agenţiile judeţene de inspecţie socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens. Iar în calitate de primar sau de preşedinte de consiliu judeţean nu am avut niciun fel de raport cu această asociaţie”, a transmis Ilie Bolojan.

În 2020, Direcția de Asistență Socială Oradea a organizat o gală dedicată voluntarilor și persoanelor implicate în activități sociale unde Viorel Pașca fost premiat și prezentat drept „îngerul celor oropsiți”, pentru activitatea desfășurată în sprijinul persoanelor vulnerabile, se arată într-un comunicat de presă de la acea vreme.

„«Bunul samaritean din Bihor», așa cum este cunoscut în comunitatea noastră, dar și în țară, dl Viorel Pașca, care este «îngerul celor oropsiți», acordând sprijinul lui necondiționat celor în nevoie”, scrie în comunicatul citat.

„În fiecare an Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociaţii, legat de activităţi de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premiere, eu fiind în general centrat pe muncă şi mai puţin pe partea de activităţi de reprezentare, deci nu am cunoştinţă legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcţia de Asistenţă Socială le-a premiat”, a declarat Bolojan joi.

Marți, premierul interimar a anunțat, într-o emisiune la TVR, că a aprobat un ajutor de urgență destinat victimelor azilelor ilegale din Bihor. Șeful guvernului a precizat că banii sunt necesari pentru ca persoanele mutate de la asociația implicată în anchetă privind traficul de persoane să poată fi cazate în centre ale statului, din județele vecine.

Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava-Dumnezeu Poartă de Grijă, reținut de procurori

Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost adus, miercuri, la sediul central al DIICOT pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de exploatarea a sute de persoane persoane vulnerabile, potrivit Agerpres și News.ro. Conform autorităților, gruparea condusă de bărbat a obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale. Avocatul lui Pașca a spus că este „categoric nevinovat”.

Pașca a fost reținut pentru 24 de ore, după audieri.

„Are calitatea oficială de suspect în dosarul deschis la DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, grupul fiind el, nevasta şi copiii, şi pentru infracţiunea de trafic de persoane, 210 acte materiale din ce am înţeles eu. Cam astea ar fi acuzaţiile, pe scurt, formulate de către DIICOT. Deci au calitatea oficială de suspecţi domnul Paşca şi membrii familiei sale”, a declarat avocatul lui Pașca.

Procurorii vorbesc despre o grupare care s-a creat în anul 2020, formată din patru suspecți și sprijiniți de alți șapte, care s-a ocupat cu exploatarea unor persoane vulnerabile.

„Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”, potrivit Poliției Române.

Poliția spune că investigațiile au arătat că persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat, au fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

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