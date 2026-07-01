Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava-Dumnezeu Poartă de Grijă, reținut de procurori. Avocat: „Au calitatea oficială de suspecţi domnul Paşca şi membrii familiei sale”

Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost adus, miercuri, la sediul central al DIICOT pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de exploatarea a sute de persoane persoane vulnerabile, potrivit Agerpres și News.ro. Conform autorităților, gruparea condusă de bărbat a obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale. Avocatul lui Pașca a spus că este „categoric nevinovat”.

UPDATE 15.00: Pașca a fost reținut pentru 24 de ore, după audieri, potrivit Digi 24 și Antena 3.

Bărbatul din Bihor care, potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, acuzat că a exploatat sute de persoane vulnerabile sub paravanul unei asociaţii umanitare, audiat miercuri la sediul central al DIICOT, are calitatea oficială de suspect, a declarat apărătorul său, Răzvan Doseanu.

„Are calitatea oficială de suspect în dosarul deschis la DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, grupul fiind el, nevasta şi copiii, şi pentru infracţiunea de trafic de persoane, 210 acte materiale din ce am înţeles eu. Cam astea ar fi acuzaţiile, pe scurt, formulate de către DIICOT. Deci au calitatea oficială de suspecţi domnul Paşca şi membrii familiei sale”, a declarat avocatul lui Pașca.

Sursa foto colaj: Facebook Viorel Pașca

Întrebat cum răspunde la aceste acuzaţii, avocatul lui Paşca a răspuns: „Categoric nevinovat”.

În legătură cu faptul că ani de zile nu s-a intrat în legalitate, deşi au fost mai multe controale, avocatul lui Vioel Paşca a spus că situaţia acestuia şi a oamenilor nevoiaşi pe care i-a ajutat este veche de două decenii.

„E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autorităţile”, a mai spus avocatul lui Viorel Paşca.

Viorel Paşca a ajuns, miercuri dimineaţă, la sediul Structurii Centrale a DIICOT pentru a fi audiat în dosarul instrumentat de procurori ai direcţiei în care este acuzat, alături de alte persoane, membri ai familiei sale, de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Acuzațiile Poliției Române

Poliția Română și DIICOT au anunțat că au făcut, marți, zeci de percheziții în Bihor într-un dosar penal cu acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Procurorii vorbesc despre o grupare care s-a creat în anul 2020, formată din patru suspecți și sprijiniți de alți șapte, care s-a ocupat cu exploatarea unor persoane vulnerabile.

„Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”, potrivit Poliției Române.

Poliția spune că investigațiile au arătat că persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat, au fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Prejudiciu de 13 milioane de lei

Potrivit DIICOT, 401 persoane au murit în perioada 2019-2022.

1.842 de persoane au fost primite în căminele anchetate, în perioada 2019-2025, din care 414 doar în anul 2026. În total, este vorba de 2.256 de persoane care au fost îngrijite în azile în perioada 2019-2026, au anunțat procurorii DIICOT, într-o conferință de presă citată de G4media.

Prejudiciul în acest caz este de peste 13 milioane de lei.

„Prin mecanismul infracțional prejudiciul creat a fost de 13.048.821 de lei (7.498.076 de lei, 884.090 de euro, 161.426 USD, 52.960 CAD, 1.534 CHF) reprezentând fonduri și venituri deturnate de la destinația lor legală și utilizate în interesul grupului infracțional organizat”, a menționat Poliția Română.

Viorel Pașca neagă acuzațiile

Liderul asociației, Viorel Pașca, a negat marți acuzațiile Poliției Române.

„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (…) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat marți Viorel Pașca, cel care a înființat această asociație, pentru Agerpres.

Pașca a spus că oamenii „provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării”.

„Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină.

Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită”, a susținut el.

Întrebat cum a reușit să susțină financiar activitatea desfășurată în toți acești ani, a răspuns: „din donații”.

Viorel Pașca a publicat și fotografii de la descinderi, pe pagina sa de Facebook.

„Am inteles ca sunt grup infractional organizat, Au venit tocmai de la București, cred că sunt vreo o sută de toți”, a scris Pașca, în descrierea care însoțește imaginile.

Manifestație pentru susținerea lui Viorel Pașca

Un protest pentru susținerea lui Viorel Pașca, a fost anunțat pentru miercuri seară, la Oradea, scrie presa locală.

Manifestația a fost anunțată de Dan Craznic, care a organizat în trecut și mitinguri pro-Bolojan, conform Bihoreanul. Până la prânz, peste 360 de persoane se arătau interesate să participe la manifestație.

„Cerem protecție pentru persoanele vulnerabile, stop abuzurilor instituțiilor de forță!”, este mesajul care însoțește anunțul protestului.

Într-un mesaj public, Craznic a scris sugerează că există implicații politice în dosar: „Statul paralel Diicot împreună cu ciuma roșie au ieșit la atac și și-au găsit fix pe omul ăsta…”

„Suntem alături de dl Pașca! Azi ora 20 Piața Unirii”, a scris Craznic, când a distribuit evenimentul de pe Facebook pe grupul Oradea, care peste 170.000 de membri.