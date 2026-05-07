Bolojan scrie un mesaj de ultimă oră „PENTRU LIBERALI”, în care povestește un episod neștiut: „Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile”

Într-un mesaj intitulat „PENTRU LIBERALI”, Ilie Bolojan narează joi pe Facebook, două momente pe care le consideră relevante pentru parcursul partidului din ultimii ani.

Ilie Bolojan afirmă că, prin refuzul de a mai colabora cu PSD, liberalii și-au recuperat respectul de sine, marcând o „separare a apelor” necesară pentru „recâștigarea încrederii românilor”.

Bolojan relatează pe pagina sa de Facebook că primul episod a avut loc în anul 2021, la ședința conducerii PNL de la Vila Lac, unde erau „mai mulți absenți”. El spune că, sub conducerea lui Florin Cîțu, s-a decis atunci formarea alianței cu PSD. Potrivit acestuia, puțini colegi au ridicat mâna, „rușinați”, iar voturile „pentru” nu au fost numărate.

„Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD”, afirmă liderul liberal, adăugând că „deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza”. Acesta susține că după acea decizie „apele s-au amestecat și s-au tulburat”.

Cea de-a doua decizie PNL menționată de Bolojan a avut loc pe 5 mai, după votul la moțiunea de cenzură. În calitate de președinte al PNL, Ilie Bolojan a supus votului oprirea coaliției cu PSD și intrarea în opoziție. Rezultatul a fost de 50 de voturi „pentru” și 4 persoane care nu au votat.

„Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată. Am separat apele. S-au limpezit”, a scris Bolojan. El subliniază că, de această dată, hotărârea a fost luată „în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri”. Prin acest pas, „PNL și-a recâștigat ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine”, spune Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că PNL a ales „drumul bun” și va lucra pentru ca formațiunea să redevină un partid în care românii să își pună speranța. „Un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității”.

„Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României”, mai spune fostul premier.

Mesajul integral al lui Ilie Bolojan

PENTRU LIBERALI

Sunt în PNL de peste 30 de ani.

Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite.

Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie.

În cei peste 20 de ani în administrație, am căpătat convingerea că nu poți moderniza o comunitate sau o țară fără o bună guvernare și o amprentă liberală. Am probat asta la Oradea și în multe locuri din țară. Am încercat și la București.

În ultimii ani, am asistat la multe dintre deciziile complicate ale PNL. Două dintre ele, la care am participat, au fost relevante.

Prima: anul 2021, ședința conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulți absenți.

Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese „ales” pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD.

Cine este pentru?

Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile.

Cine este împotrivă?

Puțini ridică mâna. Se numără aceste voturi.

Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD.

Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza.

Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche…

A doua: 2026, ședința extinsă a conducerii PNL, alaltăieri.

După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție.

După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru?

50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată.

Cine este împotrivă?

Nicio mână ridicată. 4 nu au votat.

Am separat apele. S-au limpezit.

Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri.

PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine.

E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor.

Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți.

Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun.

Voi lucra, împreună cu toți colegii, pentru ca PNL să redevină un partid în care își pun speranța mai mulți români și care poate contribui cu adevărat la modernizarea României.

Un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității. Un partid care înțelege că politica nu înseamnă doar putere, ci obligația de a ajuta România să stea în picioare pe termen lung.

Cu seriozitate. Cu decență. Cu credință. Cu respect pentru muncă, pentru libertate și pentru demnitatea oamenilor.

Iar Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”