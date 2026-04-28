Bolojan, sprijin neașteptat din partea unui deputat afiliat PSD: „Cel mai competent premier”

Deputatul Alexandrin Moiseev, afiliat grupului parlamentar al PSD, a anunțat marți că va vota împotriva moțiunii depuse de social-democrați și de AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept „cel mai competent premier” postdecembrist al României.

Alexandrin Moiseev, care fusese ales pe listele SOS România, dar a demisionat din partidul Dianei Șoșoacă și, în 2 iunie 2025, s-a alăturat grupului PSD din Camera Deputaților, spune că un vot împotriva lui Ilie Bolojan „ar fi o palmă dată” Republicii Moldova și Ucrainei.

„Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent. Ar fi o palmă dată Basarabiei, de care sunt legat sufletește și care privește cu încredere spre România. Ar fi o palmă dată Ucrainei, de care mă leagă o prietenie sinceră și care are nevoie de stabilitate în regiune”, a scris Moiseev, marți, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că va vota pentru respingerea moțiunii PSD-AUR.

„Cred că premierul trebuie lăsat să-și ducă mandatul la bun sfârșit. România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul regional complicat în care ne aflăm. Nu voi gira, prin votul meu, construcții politice riscante care ar putea slăbi direcția pro-europeană a României sau ar putea crea vulnerabilități strategice. Responsabilitatea, echilibrul și stabilitatea trebuie să fie mai presus de orice joc politic”, a conchis deputatul.

O senatoare a demisionat din PSD

Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat marți că demisionează din partid, comparând înțelegerea făcută cu AUR pentru depunerea moțiunii cu „o normalizare a fascismului”.

PSD și AUR au depus marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari, iar pentru a duce la demiterea Guvernului Bolojan va avea nevoie de o majoritate de cel puțin 233 de voturi în plenul Parlamentului.

Conducerea Parlamentului a stabilit că moțiunea va fi citită miercuri, de la ora 12, și va fi votată în secret, cu bile, marți, 5 mai, de la ora 11.