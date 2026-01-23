Bolojan spune că niciun lider din coaliție nu i-a cerut demisia în ședințe: „Scenaritele sunt la ordinea zilei” / Cum explică declarația lui Nicușor Dan despre problemele din coaliție

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Digi24, că nu are „niciun fel de emoție” cu privire la posibilitatea de a fi înlăturat din funcție și că actuala majoritate parlamentară „va fi testată” cu ocazia angajărilor de răspundere a Guvernului pe reforma din administrație și măsurile economice.

„N-am niciun fel de emoție legat de aceast lucru. Sunt premierul României cât timp există o majoritate parlamentară. În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post (…). Această majoritate parlamentară va fi testată în angajările de răspundere care vor fi făcute înainte”, a spus Bolojan.

Liderul PNL a precizat că niciunul dintre liderii din coaliție nu i-a cerut să demisioneze în timpul ședințelor, în ciuda criticilor pe care i le-au adus în spațiul public.

„Nu a existat o astfel de discuție”, a adăugat premierul, spunând că la ședința de luni „lucrurile s-au derulat într-o manieră bună, în afară de mici înțepături, care se întâmplă întotdeauna atunci când sunt mai mulți lideri politici într-o încăpere”.

„PSD să facă ce consideră de cuviință”

Întrebat dacă el este de părere că va ieși PSD de la guvernare, premierul liberal a răspuns: „Este decizia Partidului Social Democrat, să facă ceea ce consideră de cuviință. Consider că stabilitatea României în această perioadă, din punct de vedere politic, este un element important, care ține de predictibilitatea economică, de costurile dobânzilor pe care România le plătește, și, sigur, fiecare partid decide ceea ce consideră de cuviință”.

Apoi, realizatoarea emisiunii i-a enumerat câteva dintre numele „vehiculate pe surse” pentru o eventuală înlocuire a sa și i-a spus că „și o parte din PNL v-ar vrea plecat”.

„Nu știu de unde aveți aceste informații legate de PNL. Am fost la toate ședințele pe care le-a organizat partidul și n-au fost astfel de discuții, dar numele pe care le-ați menționat (Alexandru Nazare, Cătălin Predoiu, n.r.) sunt colegi buni, care apreciez că își fac datoria la Guvern, deci nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”, a răspuns Ilie Bolojan.

El a atras atenția că „scenaritele sunt la ordinea zilei”, deși „România astăzi are nevoie, totuși, de seriozitate și de responsabilitate”.

Ce a spus despre declarația lui Nicușor Dan

Premierul a fost întrebat ce crede despre afirmația președintelui conform căreia „coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni”.

„Domnul președinte a spus că este o situație mai proastă, pentru că atunci când te uiți pe declarațiile publice, și și dânsul le vede, ce poți să crezi? Doar că una este să faci spectacol și alta este să muncești serios și pentru România”, a răspuns prim-ministrul Ilie Bolojan.