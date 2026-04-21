Bolojan spune în ce condiții „ar pleca mâine” din fruntea Guvernului

„Dacă aș ști că vine un guvern cu soluții miraculoase, aș pleca mâine. E o onoare să fiu premierul României, dar este o sarcină dificilă, mai ales cu oameni din subordine care nu își țin cuvântul”, a declarat marți seară premierul Ilie Bolojan, subliniind că pentru România, în urma deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic, „cu siguranţă vor fi nişte pierderi, de la creşteri de costuri de finanţare la influență pe burse”.

Într-un interviu în cadrul Știrilor Pro TV, premierul a fost întrebat dacă oamenii îl urăsc sau dacă au înțeles măsurile guvernului privind reducerea deficitului bugetar care le-a afectat nivelul trai.

„Cu siguranță sunt oameni care înțeleg aceste lucruri. Dar pe bună dreptate sunt mulți români care sunt nemulțumiți pentru că inevitabil a fost o afectare a puterii lor de cumpărare și le mulțumesc pentru că au trecut prin această situație dificilă și care poate nu înțeleg toate aceste mecanisme bugetare. De ce? Pentru că ani de zile lumea politică a promis ce nu putea oferi în condiții normale, am promis diferite drepturi, am majorat uneori salarii, uneori pensii, am tolerat pierderi la companii de stat pe datorii, pe bani pe care nu îi aveam. Or, pentru acele datorii acum plătim niște sume enorme și indiferent ce guvern va veni spațiul lui bugetar este foarte mic”, a declarat șeful guvernului.

„Și dacă aș ști că mâine vine un guvern care are niște soluții să rezolve toate problemele n-ar fi o problemă să plec, mâine, din această funcție, pentru că vă rog să mă credeți, în afară, sigur, de onoarea, de a fi premierul României și de a lucra pentru țara noastră și pentru mine contează asta foarte mult, altfel e o funcție foarte dificilă și mai ales în condiții în care ai un partener sau oameni în interior care nu își țin cuvântul, care nu își fac datoria, care participă la o întâlnire unde se stabilește ceva după care în public spun lucruri total diferite, care joacă în permanență la off-side și cu frâna de mână trasă nu este foarte ușor să ții echilibrele într-o coaliție cu patru partide, cu istorii complicate, într-o țară ca România care se suprapune pe mai multe crize: deficitul nostru, problemele economice din Europa, plus creșterea prețului la carburanți ca urmare a războiului din Golf”, a continuat el.

Prim-ministrul a mai arătat că, „în momentul în care Partidul Social-Democrat a generat o astfel de criză, practic, a aprins un fitil, fără să calculeze unde va detona acel fitil”.

„Cu siguranţă vor fi nişte pierderi pentru România, de la creşteri de costuri de finanţare la influenţă pe burse. Dacă de trei luni de zile anunţi că îl vom schimba pe premier şi nu va mai fi guvernul, maşinăria guvernamentală, care nu lucrează dintr-un entuziasm, ci îi trebuie nişte impulsuri ca să lucreze, în condiţii în care nu mai ştie cine va fi un ministru sau altul, îi scade arandamentul. Ori, în aceste condiţii, practic, ţi-ai afectat performanţa guvernării. Şi un guvern care nu are autoritate, gândiţi-vă că nu livrează ce trebuie în România şi avem nişte presiuni a rezolva probleme care sunt acute”, a adăugat Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la consultări, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan.

Consultările șefului statului cu liderii partidelor din coaliția de guvernare vor avea loc pe tot parcursul zilei de miercuri 22 aprilie, la Palatul Cotroceni.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, după discuția de la Cotroceni, va avea loc o ședință a Biroului Politic al PSD, dacă nu cumva se ajunge la un consens la Cotroceni, prin care să consfințească decizia de demisie a miniștrilor. Apoi, miercuri seară sau joi dimineață, dacă nu se găsește o cale, miniștrii PSD o sa înainteze demisiile premierului.