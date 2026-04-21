Cum explică Ilie Bolojan că România a intrat în criză politică. „Pușculița pentru baronii PSD” pe care a tăiat-o

„Am încercat să pun reflectoarele pe zona unde se pierd sume importante de bani”, a declarat marți seară premierul Ilie Bolojan, încercând să explice cum s-a ajuns la actuala criză politică majoră declanșată odată cu decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic.

Întrebat, în cadrul Știrilor Pro TV de la ora 19.00, cum a intrat România în criză politică, șeful guvernului a spus: „Am lucrat bine în primele luni, când a fost momentul să luăm măsuri de creștere a taxelor. Când am trecut la reduceri de cheltuieli, la reforme, a început să fie frâna de mână trasă. Nouă luni m-am făcut că nu văd criticile. Nu s-au mulțumit cu asta pentru că au văzut că nu au efecte electorale”.

„În paralel am introdus disciplnă în buget și fondul de rezervă nu a mai fost pușculiță pentru baronii locali PSD, care au avut o stare de nemulțumire”, a continuat prim-ministrul.

„Când nu mai poți beneficia de bugetul de stat pentru a-ți acoperi incompetența, nu mai era în regulă la guvernare. (…) Anul acesta plătim 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi. Nu mai putem merge așa. (…) Am încercat să pun reflectoarele pe zona unde se pierd sume importante de bani”, a mai explicat Ilie Bolojan.

El a adăugat că este vorba despre „niște apucături vechi”, care „nu mai pot fi menținute”.

„Introducerea acestor măsuri de disciplină a deranjat. Peste tot unde lucrurile nu mergeau bine erau mai mulți oameni, transpartinic. Dar peste tot erau oameni cu susținere de la PSD. (…) Ei (social-democrații, n.r.) nu au venit cu soluții pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Ei au încercat tactica veche politică de a se deroba de responsabilitate”, a mai susținut Ilie Bolojan, în cadrul interviului oferit Știrilor Pro TV.

Planul PNL în paralel cu consultările de la Cotroceni. Ce se va întâmpla la nivelul Guvernului

Mai devreme, în cursul după-amiezii de marți, premierul a anunțat, după întâlnirea dintre PNL și USR, că cele două partide au convenit ca, în situația în care miniștrii PSD se vor retrage din Executiv, titularii portofoliilor rămase în funcție să preia temporar responsabilitatea ministerelor rămase vacante.

Întâlnirea a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, unde Ilie Bolojan s-a consultat cu liderul USR, Dominic Fritz, și alți reprezentanți ai formațiunii.

Bolojan a mai anunțat că miercuri vor avea loc discuții și cu reprezentanții UDMR și ai grupului minorităților naționale.

„Am discutat despre aspectele practice care țin de funcționarea unui guvern în această situație de criză guvernamentală. Asta înseamnă că, în condițiile în care în zilele următoare, așa cum au declarat, miniștrii PSD se vor retrage din guvern, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează. În așa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcționarea normală a guvernului și administrarea țării și, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la școli, la spitale și, de asemenea, pentru a promova proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care țin de menținerea echilibrelor bugetare pe care țara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor și de îmbunătățirea vieții cetățenilor în perioada următoare în așa fel încât aceste turbulențe create de Partidul Social-Democrat să afecteze cât mai puțin pe cetățenii României”, a declarat Ilie Bolojan în fața presei, la Palatul Parlamentului, după ședința cu USR.

„Iar în cursul zilei de mâine, am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forțe care sunt astăzi în coaliția guvernamentală, e vorba de grupul UDMR și de grupul Minorităților, în paralel cu consultările pe care președintele României le-a inițiat cu forțele din coaliție”, a precizat șeful guvernului.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la consultări, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan.

Consultările șefului statului cu liderii partidelor din coaliția de guvernare vor avea loc pe tot parcursul zilei de miercuri 22 aprilie, la Palatul Cotroceni.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, după discuția de la Cotroceni, va avea loc o ședință a Biroului Politic al PSD, dacă nu cumva se ajunge la un consens la Cotroceni, prin care să consfințească decizia de demisie a miniștrilor. Apoi, miercuri seară sau joi dimineață, dacă nu se găsește o cale, miniștrii PSD o sa înainteze demisiile premierului.