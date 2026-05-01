Bolojan vorbește despre cele două scenarii post-moţiune. În ambele guvernul rămâne în funcție, cel puțin un timp / Cum arată aritmetica parlamentară înainte de moțiune

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Suceava, că dacă moţiunea trece, guvernul rămâne în funcţie subt forma unui interimat, până la validarea unui nou Guvern în Parlament, iar dacă moţiunea nu va trece, atunci guvernul va funcţiona în condiţii normale, adică este nevoie, în perioada următoare, de consultări parlamentare, aşa încât în situaţia dată să se găsească o formulă de susţinere relativ stabilă, în contextul priorităţilor pe care le are România.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, la Suceava, ce va face dacă moţiunea de cenzură introdusă de PSD şi AUR eşuează, relatează News.ro.

Scenariul în care moțiunea trece

„În cazul în care săptămâna viitoare moţiunea va trece, aşa cum este procedura constituţională, guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat până la validarea de către Parlament a unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituţională, partidele vor participa la consultări cu preşedintele României, vor putea face propuneri, şi preşedintele României, analizând aceste propuneri, va încredinţa unui preşedinte formarea guvernului. Aceasta este ipoteza standard, care este prevăzută constituţional”, a afirmat premierul Bolojan.

Bolojan a explicat că, în cazul în care moţiunea va fi respinsă, Guvernul funcţionează în condiţii normale, adică este nevoie, în perioada următoare, de consultări parlamentare pentru găsirea „unei formule de susţinere relativ stabile”.

Dacă moțiunea nu trece

„Dacă moţiunea nu trece, guvernul funcţionează în condiţii normale. Asta înseamnă că e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în aşa fel încât şi în această situaţie să se găsească o formulă de susţinere stabilă, relativ stabilă, pentru că avem câteva priorităţi de îndeplinit ca ţară, indiferent cine este în guvernare în perioada următoare”, a explicat premierul Bolojan.

Premierul a spus că pentru următoarele trei luni este foarte importantă accesarea fondurilor din PNRR, iar aici ele vede două probleme.



„Prima este legată de îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Pentru fiecare reformă (jalon) realizat putem trage nişte bani şi sunt câteva zeci de reforme care trebuie îndeplinite: unele simple dar şi unele care au nevoie de adoptare în Parlament, ca în cazul Legii de salarizare în sistemul public. Acesta este un jalon foarte important”, a punctat Bolojan.



Acesta a precizat că a doua problemă este absorbţia banilor europeni până la finalul lunii august, în condiţiile în care la nivel naţional sunt peste 20.000 de şantiere deschise.

„PNL va avea o consultare după moțiune”

Bolojan a fost întrebat ce variante de colaborare politică ia în calcul dacă guvernul va fi demis.



„Partidul Naţional Liberal va avea o consultare după această moţiune, indiferent care va fi soarta moţiunii, pentru că va trebui să luăm anumite decizii, şi, în baza acestei consultări, vom propune o soluţie pe care o întrevede PNL în discuţiile care vor urma indiferent care este soarta moţiunilor. PNL are două decizii care au fost adoptate în prezent, şi, în mod evident, baza discuţiilor va fi legată de aceste decizii în spiritul consecvenţei şi a responsabilităţii pe care un partid serios trebuie să le respecte”, a mai declarat Ilie Bolojan.

PSD și AUR au inițiat la începutul săptămânii o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea urmează să fie dezbătută și votată marți, 5 mai 2026, după ce a fost citită în plenul reunit al Parlamentului.

Înainte ca moțiunea de cenzură să fie inițiată, Nicușor Dan a avut consultări cu partidele la Palatul Cotroceni. Atunci, Nicușor Dan a evitat să declare explicit dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan și a afirmat: „Conform Constituţiei, sunt mediator”.

Ce spune aritmetica parlamentară

În momentul de față, PSD și AUR au împreună 219 voturi. PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi, dacă toți parlamentarii care fac parte din aceste grupuri ar vota moțiunea, ar duce la un total de 258 parlamentari.

Parlamentarii neafiliați care au plecat din POT și S.O.S. România adună 22 de voturi. Victoria Stoiciu este și ea neafiliată după demisia din PSD, dar ea nu susține moțiunea de cenzură.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Câți parlamentari, deputați și senatori, are fiecare partid:

PSD – 127;

AUR – 90;

PNL – 74;

USR – 59;

UDMR – 32;

Minorități – 17 deputați;

SOS România – 15 deputați;

POT – 14 deputați;

PACE Întâi România – 12 senatori;

Neafiliați – 23.