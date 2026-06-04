„Bolojenistul” care a demisionat din funcțiile deținute în PSD îi ia apărarea lui Bolojan: „Nu a ieșit puciul din PNL”

Constantin Toma, primarul social-democrat al Buzăului, l-a lăudat pe Ilie Bolojan, premier interimar și lider al PNL, spunând că acesta a început „cruciada bunului simț în politica românească” și ea „trebuie continuată”.

Constantin Toma, care a criticat constant acțiunile conducerii centrale a partidului, a anunțat marți că a demisionat din funcțiile de conducere pe care le deținea în PSD, dar rămâne membru al formațiunii. Pe fondul divergențelor cu privire la direcția PSD, Sorin Grindeanu îl numise pe Toma „bolojenist”.

Toma, primar al Buzăului din 2016, l-a lăudat pe Bolojan și a criticat PSD, miercuri seară, la Euronews România.

„Cruciada bunului simţ în politica românească începută de Bolojan trebuie continuată, pentru că lumea a constatat că se pot întâmpla lucruri bune în această ţară dacă, cu bun simţ, iei măsurile care trebuie astfel încât să fie bine acestei ţări. Din păcate, în momentul ăsta, dacă vine PSD-ul, probabil vom avea aceleaşi măsuri proaste, pentru că cere poporul acuma, aţi văzut ultimele sondaje, să mărim salarii, să mărim pensii, să micşorăm taxele şi impozitele, absolut lucruri care nu se pot face în acest moment”, a declarat el, citat de News.ro.

„Nu a ieşit puciul din PNL”

Constantin Toma a sugerat că PSD se baza pe un „puci” în PNL atunci când i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan.

„În momentul în care s-a ajuns şi la noi, la bugetarii locali şi centrali, a început această opoziţie plecată de la doamna Olguţa Vasilescu care s-a extins încet-încet asupra întregului partid, acel turneu cu opt escale în toată România, am participat şi eu la Brăila. Toţi colegii mei spuneau: este nemaipomenit, scăpăm de Bolojan şi rămânem la guvernare. Şi am luat cuvântul atunci şi am spus: cum să scăpăm de Bolojan, că ăsta nu e în partid la noi? Şi au spus: stai liniştit, treaba e rezolvată! Nu a ieşit puciul din PNL, am rămas cu Bolojan şi iată în ce situaţie am ajuns, ţara în momentul ăsta nu are guvern stabil şi asta ne creează foarte multe probleme”, a mai declarat el.