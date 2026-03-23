Bombardamentele asupra depozitelor de petrol, efecte directe pentru locuitorii din Teheran. Avertismentul dat de experți

Coloană de fum din depozitul de petrol din Shahran. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Incendiile toxice cauzate de bombardamentele Israelului asupra depozitelor de petrol din Teheran au continuat să ardă zile întregi. Orașul a fost învăluit în fum dens și particule toxice, ceea ce a crescut temerile cu privire la sănătatea a milioane de locuitori ai capitalei iraniene, relatează The Guardian.

Norii de fum de la bombardamentele din 7 martie asupra mai multor instalații petroliere din Teheran și din jurul acesteia, inclusiv depozitul Shahran, au învăluit Teheranul cu poluatori: de la funingine, la particule de petrol și dioxid de carbon.

La câteva ore după atac, o furtună a adus asupra Teheranului o „ploaie neargă”, încărcată cu petrol.

Autoritățile din Iran au descris situația drept un „ecocid”, pe fondul distrugerilor de mediu și al riscurilor pentru populație.

Patru instalații de alimentare cu combustibil din capitală și din împrejurimi au fost atacate. Depozitul Shahran din nord-vest a ridicat o coloană groasă de fum toxic în atmosferă. De asemenea, au fost vizate depozitul de petrol Aqdasieh din nord-est, rafinăria din Teheran situată în sud și instalația Shahid Dolati din vest.

La două zile după atacuri, depozitul Shahran și rafinăria din Teheran încă ardeau, potrivit imaginilor din satelit. O altă imagine din satelit surprinsă marțea trecută, la 10 zile după atac, a arătat că cele două incendii mocniseră. Cu toate acestea, fum și flăcări erau vizibile la depozitul de petrol Aqdasieh.

Efectele norului toxic s-au răsfrânt asupra oamenilor

Mai mulți locuitori s-au plâns de probleme respiratorii, iritații ale ochilor și pielii, dar și dureri de cap. Experții au avertizat că aceste simptome ar putea fi doar începutul, existând riscuri pe termen lung de boli cardiovasculare, deficiențe cognitive, deteriorarea ADN-ului și cancer.

Locuitorii spun că aerul din capitală era și așa irespirabil de ani de zile, poluarea cronică a Teheranului fiind agravată de utilizarea „mazutului”, un combustibil de încălzire de calitate inferioară.

Coloană de fum se ridică din depozitul de petrol Shahran după bombardamente. 08 martie 2026. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Însă particulele eliberate în urma exploziilor din această lună sunt de o amploare diferită și s-au depus pe mașini, drumuri și acoperișuri.

Medicii iranieni au început să distribuie informații despre pericolele acestor ploi acide, recomandând oamenilor să nu stea afară, să arunce hainele contaminate, să poarte măști N95 și să nu stea sub copaci.

„Ploaia neagră”

Akshay Deoras, cercetător la Universitatea din Reading, a explicat că simptomele descrise de locuitori sunt compatibile cu incendiile petroliere, care generează compuși de sulf și azot ce pot forma acizi atunci când se dizolvă în apa de ploaie.

Picăturile de ploaie, a spus Deoras, au acționat „ca niște bureți sau magneți mici, colectând tot ce era în aer în timpul căderii, motiv pentru care locuitorii au observat ceea ce este descris ca «ploaie neagră»”.

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat anterior că atacurile riscă „să contamineze alimentele, apa și aerul – pericole care pot avea impacturi grave asupra sănătății, în special asupra copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu afecțiuni medicale preexistente”.

De asemenea, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a avertizat că fumul dens provenit din arderea petrolului a fost „inhalat direct de oameni în Iran, inclusiv de copii mici, ceea ce ridică îngrijorări serioase privind efectele pe termen lung asupra sănătății umane și mediului”.

„Poluarea provenită din incendii necontrolate poate pătrunde, de asemenea, în sol și apă, se poate infiltra în pânza freatică și poate fi absorbită de culturi, contaminând astfel rezervele de hrană”, a transmis organizația.