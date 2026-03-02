Bombardiere B-2 și rachete Tomahawk. Șeful armatei americane dezvăluie filmul operațiunii „Epic Fury” și cum a sunat ordinul primit de la Trump

Șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a prezentat luni planul inițial al etapei de început a operațiunii militare desfășurate în comun de SUA și Israel împotriva Iranului, denumită „Epic Fury”, dezvăluind că, pe lângă bombardamentele aeriene cu avioane de luptă și rachete, au fost de asemenea folosite rachete cu lansare terestră trase din țări situate în apropiere, scrie Reuters.

Informații în timp real despre războiul din Iran și ce se întâmplă în regiune

Vineri, 27 februarie, la ora 20:38 GMT, Comandamentul Central al SUA a primit „ordinul final de atac” al președintelui Donald Trump: „Operațiunea «Furie Epică» este aprobată. Fără retrageri. Mult succes!”, a spus șeful armatei americane.

După primirea ordinului, forțele americane au făcut pregătirile finale. Astfel, au fost verificate bateriile de apărare aeriană pentru a răspunde atacurilor iraniene, piloții și echipajele au repetat instrucțiunile pentru ultima dată, au fost încărcate armele și două grupuri de atac ale portavioanelor au început să se deplaseze spre pozițiile de lansare a rachetelor, a precizat generalul, potrivit Agerpres.

Primele acțiuni au fost efectuate de Comandamentul Cibernetic al SUA și Comandamentul Spațial al SUA, pentru a bruia și perturba funcționarea sistemelor radar și de comunicații iraniene.

„Eveniment declanșator”

Totuși, atacul inițial a fost lansat abia sâmbătă dimineață, cu „un eveniment declanșator realizat de Forțele de Apărare ale Israelului, facilitat de comunitatea de informații a SUA”, a spus generalul Dan Caine, referindu-se la bombardamentul israelian asupra reședinței de la Teheran a ayatollahului Ali Khamenei.

Potrivit informațiilor obținute de SUA, acolo urma să se desfășoare o reuniune a ayatollahului cu zeci de înalți responsabili politici și militari iranieni. Operațiunea a fost astfel lansată sâmbătă dimineață cu un atac aerian israelian surpriză asupra reședinței lui Khamenei.

Acesta din urmă, membri ai familiei sale și peste 40 de oficiali veniți la acea reuniune au murit în urma bombardamentului.

Rachete Tomahawk și bombardiere cu rază lungă de acțiune B-2

În același timp, navele militare americane au lansat primele salve de rachete de croazieră Tomahawk, iar forțele terestre americane au tras arme de precizie, rachete cu lansare terestră, din țări aflate în apropiere, dar neprecizate de generalul american, acestea fiind probabil țări din zona Golfului unde Statele Unite au baze militare, baze atacate apoi de Iran cu rachete și drone.

Concomitent, peste o sută de avioane care au decolat de la aceste baze și de pe portavioane „au format un singur val sincronizat de atac”.

Atacul americano-israelian a lovit peste o mie de ținte în primele 24 de ore, a mai spus șeful armatei americane.

Faza inițială a atacului s-a concentrat pe infrastructura de comandă și control a Iranului, pe forțele navale, amplasamentele de rachete balistice și infrastructura de informații.

Operațiunea a inclus ulterior și bombardiere americane cu rază lungă de acțiune B-2, care au efectuat o misiune dus-întors de 37 de ore din SUA.

Israelul a efectuat separat sute de misiuni împotriva a sute de ținte. Impactul combinat al atacurilor a fost că SUA și Israelul au reușit să obțină superioritatea aeriană deasupra Iranului, a explicat generalul american.

Anunțul lui Trump și „cea mai mare surpriză” pe care a avut-o

Președintele american Donald Trump a afirmat luni, în prima lui conferință de presă organizată după declanșarea atacului, că operațiunea militară împotriva Iranului va dura atât timp cât va fi necesar, posibil chiar mai mult de cinci săptămâni, adăugând că a ordonat această operațiune pentru a neutraliza programele nuclear și de rachete balistice iraniene despre care a susținut că se dezvoltau rapid, fără să prezinte dovezi.

În pofida bombardamentelor puternice americano-israeliene, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziția și că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de SUA, notează presa occidentală.

Responsabilii iranieni uciși au fost însă rapid înlocuiți și, în ciuda apelurilor lui Trump și ale premierului israelian Benjamin Netanyahu, iranienii nu au mai ieșit la proteste antiguvernamentale în stradă.

Mai mult, Iranul a ripostat cu atacuri în valuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a bazelor americane amplasate în țările din Golf.

Trump a admis luni „cea mai mare surpriză” pentru el sunt atacurile iraniene asupra țărilor din Golf, țări despre care a susținut că acum „doresc să lupte”.

Dar, fără o intervenție terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran, mai spun analiștii și presa din Occident.

Vorbind cu presa în a treia zi a campaniei de bombardamente efectuate în comun de SUA și Israel, Trump a dat asigurări că „marele val” al ofensivei împotriva Iranului abia urmează și că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran „dacă va fi necesar”.