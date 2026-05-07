Bonnie Tyler a fost spitalizată și operată de urgență. Artista are programat concert și în România, în acest an

Cântăreața britanică Bonnie Tyler a fost transportată de urgență la un spital din Portugalia, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale și se recuperează în prezent, a declarat anturajul ei, citat de AFP și Le Figaro.

„Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde deține o reședință, pentru o operație de urgență la intestin”, a scris echipa ei într-un mesaj publicat miercuri pe site-ul oficial al cântăreței în vârstă de 74 de ani.

Mesajul precizează că „procedura a decurs bine” și că interpreta piesei „Total Eclipse of the Heart” se recuperează acum, fără a oferi mai multe detalii despre starea de sănătate a cântăreței legendare.

Bonnie Tyler are un concert programat în România anul acesta

Ea ar urma să cânte la Sala Palatului din București pe 23 octombrie, într-un concert aniversar care să marcheze 50 de ani de carieră.

„Revenirea sa la București aduce un suflu nou, multă bucurie și dorința sinceră de a împărtăși cu publicul român o poveste muzicală care a marcat milioane de oameni și care a definit coloana sonoră a ultimelor decenii. O poveste fără de care peisajul muzical din anii ’70 până astăzi nu ar fi avut aceeași intensitate”, afirma într-un comunicat KIMARO Entertainment, organizatorul concertului.

Născută Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler e originară din Țara Galilor. A devenit faimoasă la sfârșitul anilor 1970 cu hitul „It’s a Heartache”, înainte de a deveni una dintre cântărețele emblematice ale anilor 1980 cu hituri precum „Total Eclipse of the Heart” (1983) și „Holding Out for a Hero” (1984).

Cunoscută pentru vocea ei răgușită și părul blond, Bonnie Tyler a dus speranțele țării sale la Concursul Muzical Eurovision din 2013 cu piesa „Believe in Me ”, cu care a terminat pe locul 19.

În 2023, a fost onorată de Regele Charles al III-lea cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic.