KIMARO Entertainment prezintă: BONNIE TYLER – Concert Jubileu | 50 de ani de carieră

Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră și vine la Sala Palatului, pe 23 octombrie, cu o producție spectaculoasă, concepută de KIMARO Entertainment.

Bonnie Tyler sărbătorește 50 de ani de carieră și revine la București pentru un concert-eveniment, pe 23 octombrie, la Sala Palatului, cu o producție spectaculoasă, gândită special pentru acest jubileu unic. Publicul este invitat într-o călătorie muzicală plină de emoție, energie și nostalgie, construită pe cele mai iubite refrene ale artistei și completată de un show de lumini special și o atmosferă autentică, marca Bonnie Tyler.

Toamna viitoare, Sala Palatului va găzdui un spectacol de excepție, dedicat uneia dintre cele mai recognoscibile voci din istoria muzicii internaționale. Pentru a marca acest moment aniversar remarcabil, Bonnie Tyler va oferi fanilor săi un concert cu totul special — o sărbătoare a pasiunii, a longevității și a puterii muzicii de a uni generații.

Originară din Țara Galilor, Bonnie Tyler a cucerit lumea cu vocea sa inconfundabilă și cu hituri devenite legendă, precum „It’s a Heartache”, „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”. Îmbinând dramatismul popului cu intensitatea rockului, artista a construit o carieră impresionantă, recompensată cu numeroase premii și cu o apreciere constantă din partea publicului, de-a lungul a cinci decenii.

Revenirea sa la București aduce un suflu nou, multă bucurie și dorința sinceră de a împărtăși cu publicul român o poveste muzicală care a marcat milioane de oameni și care a definit coloana sonoră a ultimelor decenii. O poveste fără de care peisajul muzical din anii ’70 până astăzi nu ar fi avut aceeași intensitate.

Nu rata ocazia de a fi parte dintr-un capitol viu al acestei povești legendare!

O voce legendară. O carieră impresionantă. O seară memorabilă.

Primele 400 de bilete sunt disponibile la un preț special, până pe 15 aprilie.

Eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Magic FM.

Biletele sunt disponibile pe www.get-in.ro.

