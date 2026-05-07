Bonnie Tyler se află în comă indusă, după ce a fost operată de urgență în Portugalia

Ana Teșcan

Cântăreața Bonnie Tyler, cunoscută pentru hitul „Total Eclipse of the Heart”, se află în comă indusă la un spital din Portugalia, după ce a fost transportată de urgență la spital pe 30 aprilie și operată pentru o perforație intestinală, relatează publicația The Sun

Un purtător de cuvânt al cântăreței galeze a oferit joi seară o actualizare despre starea sa de sănătate.

„Bonnie a fost plasată în comă indusă de către medici pentru a-i ajuta recuperarea”, a declarat acesta.

„Știm că toți îi transmiteți gânduri bune și vă rugăm să îi respectați intimitatea în această perioadă dificilă. Vom reveni cu un nou comunicat atunci când vom putea”, a continuat acesta.

Cotidianul portughez Correio da Manha a relatat că artista a fost mutată dintr-o secție de îngrijire intermediară la terapie intensivă. 

Ea ar urma să cânte la Sala Palatului din București pe 23 octombrie, într-un concert aniversar care să marcheze 50 de ani de carieră. 

„Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde deține o reședință, pentru o operație de urgență la intestin”, a scris echipa ei într-un mesaj publicat miercuri pe site-ul oficial al cântăreței în vârstă de 74 de ani.

Mesajul preciza că „procedura a decurs bine” și că interpreta piesei „Total Eclipse of the Heart” se recuperează acum, fără a oferi mai multe detalii despre starea de sănătate a cântăreței legendare.