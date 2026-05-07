Bonnie Tyler se află în comă indusă, după ce a fost operată de urgență în Portugalia

Cântăreața Bonnie Tyler, cunoscută pentru hitul „Total Eclipse of the Heart”, se află în comă indusă la un spital din Portugalia, după ce a fost transportată de urgență la spital pe 30 aprilie și operată pentru o perforație intestinală, relatează publicația The Sun.

Un purtător de cuvânt al cântăreței galeze a oferit joi seară o actualizare despre starea sa de sănătate.

„Bonnie a fost plasată în comă indusă de către medici pentru a-i ajuta recuperarea”, a declarat acesta.

„Știm că toți îi transmiteți gânduri bune și vă rugăm să îi respectați intimitatea în această perioadă dificilă. Vom reveni cu un nou comunicat atunci când vom putea”, a continuat acesta.

Cotidianul portughez Correio da Manha a relatat că artista a fost mutată dintr-o secție de îngrijire intermediară la terapie intensivă.

Ea ar urma să cânte la Sala Palatului din București pe 23 octombrie, într-un concert aniversar care să marcheze 50 de ani de carieră.

„Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde deține o reședință, pentru o operație de urgență la intestin”, a scris echipa ei într-un mesaj publicat miercuri pe site-ul oficial al cântăreței în vârstă de 74 de ani.

Mesajul preciza că „procedura a decurs bine” și că interpreta piesei „Total Eclipse of the Heart” se recuperează acum, fără a oferi mai multe detalii despre starea de sănătate a cântăreței legendare.