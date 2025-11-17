Bonusul de pensionare al judecătorilor CCR, eliminat prin lege de către Senat

Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale. S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra şi o abţinere, informează Agerpres.

Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5) al art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Conform legii în vigoare, indemnizaţia compensatorie dată judecătorilor CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate este egală cu „indemnizaţia netă de 6 luni de activitate”.

„Nu putem cere cetăţenilor să accepte reguli stricte, să muncească o viaţă întreagă pentru o pensie corectă, în timp ce unii dintre cei mai privilegiaţi funcţionari ai statului primesc aceste bonusuri uriaşe la pensionare. Aşadar, eliminarea acestor sume acordate judecătorilor Curţii Constituţionale nu este un atac la independenţa Justiţiei, ci un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor în instituţiile statului”, a afirmat senatoarea USR Simona Spătaru, după vot.

Senatorul POT Gheorghe Vela a spus că abrogarea acestui text din legea Curţii Constituţionale elimină o prevedere depăşită din punct de vedere normativ şi asigură alinierea dispoziţiilor legii la principiile actuale de tehnică legislativă. „Măsura simplifică cadrul legal, elimină un text fără aplicabilitate practică”, a mai spus el.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor este decizională.

Pensionări cu scandal la CCR

Proiectul de lege depus la Senat în luna iulie de către parlamentari de la PNL și USR stabilește că judecătorii Curții Constituționale nu mai pot primi cei 180.000 de lei la final de mandat.

„Împreună cu colegii mei, senatorii Mircea Abrudean și Glad Varga și deputata Cristina Prună, am depus o propunere legislativă importantă care vizează eliminarea unui privilegiu nejustificat acordat judecătorilor Curții Constituționale”, a anunțat, marți, pe Facebook, Raluca Turcan, fostă ministră a Culturii din partea PNL.

Deputata PNL spune că este nevoie de acest proiect de lege pentru că în anul 2025 Guvernul a interzis acordarea de plăți compensatorii în momentul în care cineva pleacă din sistemul public: „În prezent, doar judecătorii CCR rămân o excepție de la această regulă generală”.

„După cum știm, judecătorii Curții Constituționale beneficiază deja de pensii de serviciu generoase, cumulative cu alte venituri, ceea ce face inutilă o plată suplimentară la final de mandat. Într-un context bugetar dificil, fiecare astfel de plată reprezintă o cheltuială semnificativă, fără justificare economică – exemplul recent: peste 540.000 lei pentru trei foști judecători”, a scris Turcan, făcând referire la Mihai Enache, Attila Varga și Livia Stanciu, cei trei judecători care și-au încheiat mandatul la CCR, la jumătatea anului .