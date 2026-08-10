Dincolo de marketing: cum verifică Boost4Life calitatea suplimentelor alimentare

Într-o piață în care consumatorii trebuie să aleagă între numeroase formule, concentrații și mesaje comerciale, informația de pe etichetă este doar primul nivel de evaluare a unui supliment alimentar. Dincolo de ceea ce declară un brand, o parte dintre caracteristicile unui produs pot fi măsurate, documentate și verificate prin analize de laborator. Pentru Boost4Life, discuția despre transparență pornește tocmai de aici: de la ceea ce poate fi demonstrat.

În noiembrie 2024, HotNews publica, într-un material susținut de Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA), zece criterii care pot ajuta consumatorii să aleagă mai informat un supliment alimentar, în cadrul campaniei „Informare, apoi suplimente alimentare!”.

Printre criteriile prezentate se numărau claritatea etichetei, identificarea ingredientelor și a dozelor, verificările independente privind calitatea și siguranța, dar și transparența informațiilor esențiale pentru calitatea suplimentelor alimentare.

Eticheta ne spune ce ar trebui să conțină un produs. Dar cum verificăm ce conține el, de fapt?

Eticheta — punctul de plecare în verificare

Pentru consumator, eticheta rămâne una dintre principalele surse de informație despre un supliment: ingredientele utilizate, forma acestora, cantitățile declarate, porția recomandată și celelalte componente ale formulei.

Dar citirea unei etichete poate presupune mai mult decât compararea unor valori numerice. La suplimentele cu minerale, precum Magneziu Bisglicinat, verifică mereu două valori, nu una: cantitatea totală de compus folosit (de exemplu, 815 mg magneziu bisglicinat) și cantitatea de mineral pur din acel compus (de exemplu, 110 mg magneziu elementar). Comparând produse doar după prima valoare, riști o concluzie greșită — un compus mai greu nu înseamnă automat mai mult mineral activ.

Dincolo de ce scrie pe etichetă există un al doilea nivel de verificare: cel analitic.

Analize de laborator pentru suplimente: ce verificăm concret

Setul de analize variază de la un produs la altul, în funcție de formulă și ingrediente. Un raport pentru Magneziu Bisglicinat Boost4Life, de exemplu, include determinarea magneziului și a glicinei libere, alături de teste pentru plumb, cadmiu, mercur și arsen, plus parametri microbiologici precum numărul total de microorganisme, drojdii, mucegaiuri și Enterobacteriaceae. Este important ca aceste categorii să fie înțelese separat. Determinarea substanței active răspunde unei întrebări despre valoarea măsurată în proba analizată. Analizele pentru metale grele urmăresc concentrațiile unor contaminanți specifici, iar testarea microbiologică urmărește alți indicatori relevanți pentru produs.

Boost4Life publică informații despre aceste tipuri de verificări și pune la dispoziție, pentru mai multe produse și loturi, rapoarte de laborator care pot fi consultate de consumatori. Mai multe detalii sunt disponibile în materialul „Analize de laborator: ce verificăm concret la fiecare produs Boost4Life”.

De ce contează testarea pe fiecare lot, nu doar pe formulă

O formulă poate fi corectă pe hârtie, dar compoziția reală a unui produs poate varia ușor de la un lot de producție la altul, în funcție de materia primă folosită și de procesul de fabricație. De aceea rapoartele de laborator menționează explicit lotul testat, nu doar denumirea generică a produsului — un raport valabil pentru un lot nu garantează automat aceleași rezultate pentru un lot ulterior, chiar dacă formula rămâne identică. Verificarea periodică, pe loturi succesive, este ceea ce transformă un singur test într-un sistem de control al calității.

Cine face testele și ce garantează o acreditare

Rapoartele Boost4Life provin de la GBA Group, furnizor de servicii de laborator pentru industria alimentară, ale cărui sedii din Germania sunt acreditate de organismul DAkkS conform standardului DIN EN ISO/IEC 17025:2018. O acreditare de acest tip confirmă competența laboratorului și rigoarea metodei de testare — nu certifică, prin ea însăși, produsul analizat. Contează, de fapt, cine a realizat analiza, ce parametru a fost măsurat și cu ce rezultat — aceste detalii spun mai mult despre un produs decât eticheta generică „testat în laborator”.

Ce înseamnă, de fapt, „testat în laborator”

Expresia a devenit frecventă în comunicarea produselor de consum. Luată separat, însă, oferă puține informații.

Un produs poate fi testat pentru un singur parametru sau pentru mai mulți. Două rapoarte de laborator pot urmări lucruri complet diferite.

De aceea, întrebarea relevantă nu este doar „Produsul a fost testat?”, ci și „Ce anume a fost testat?” — pentru ce produs și pentru ce lot, cu ce parametri, cu ce rezultate și de către ce laborator.

Aceasta este una dintre direcțiile pe care Boost4Life pune accent: publicarea rapoartelor disponibile și explicarea parametrilor analizați, astfel încât consumatorul să poată merge dincolo de o formulare generică de marketing.

Transparența nu înseamnă doar să spui că un produs a fost testat. Înseamnă să arăți ce ai testat și ce rezultat ai obținut.

Cum citești un buletin de analiză pentru un supliment alimentar

Pentru cineva care nu lucrează într-un laborator, un raport de analiză poate părea dificil de interpretat. În realitate, câteva elemente sunt suficiente pentru o primă lectură.

Consumatorul poate urmări produsul sau proba analizată, lotul atunci când este menționat, data analizei, parametrul verificat, rezultatul obținut și unitatea în care acesta este exprimat.

Dacă rezultatul este prezentat sub forma „<” unei anumite valori, înseamnă, în general, că valoarea raportată se află sub pragul indicat în raport pentru metoda respectivă; interpretarea exactă trebuie făcută în contextul documentului și al metodei utilizate.

La fel de relevant este să verificăm dacă documentul conține efectiv analiza pe care o căutăm. Dacă un raport include metale grele, nu trebuie presupus automat că include toate testele microbiologice posibile. Dacă un raport verifică substanța activă, nu înseamnă că au fost investigate toate categoriile de contaminanți.

Documentul trebuie citit pentru ceea ce măsoară, nu pentru ceea ce presupunem că măsoară.

De la „ce scrie pe etichetă” la „ce putem verifica”

Materialul publicat anterior de HotNews în cadrul campaniei „Informare, apoi suplimente alimentare!” pornea de la o idee importantă: alegerea unui supliment nu ar trebui făcută pe baza unui singur element de pe ambalaj, ci după evaluarea mai multor criterii.

Verificabilitatea poate fi privită ca un pas suplimentar în același proces.

Consumatorul poate citi compoziția, poate verifica forma ingredientului și cantitatea declarată, poate căuta informații despre producător și poate vedea dacă există documente de analiză — iar, atunci când acestea sunt publicate, poate verifica ce a fost efectiv testat.

Pe Boost4Life.ro, rapoartele disponibile sunt publicate în secțiunile dedicate produselor, iar compania explică separat ce tipuri de analize folosește și cum pot fi citite aceste documente.

Ideea nu este ca un consumator să devină specialist în chimie analitică pentru a cumpăra un supliment. Ci ca, atunci când există o informație care poate fi verificată, documentul din spatele afirmației ar trebui să fie cât mai ușor de consultat.

Calitatea suplimentelor alimentare nu poate fi redusă la un singur criteriu

Nici laboratorul, nici eticheta nu ar trebui transformate într-un criteriu unic de evaluare.

Calitatea unui supliment presupune mai multe niveluri: ingredientele și forma acestora, cantitățile declarate, formula completă, documentația disponibilă, procesul de producție și, acolo unde este relevant, verificările analitice. La acestea se adaugă nivelul dovezilor științifice disponibile pentru ingredientul respectiv.

Un număr mare de miligrame nu spune singur întreaga poveste. Nici un ingredient popular. Nici expresia „testat în laborator”. Contextul este cel care permite informațiilor să fie evaluate corect.

Dincolo de marketing: transparența înseamnă informații care pot fi verificate

Marketingul va rămâne o parte firească a oricărei categorii comerciale, inclusiv a suplimentelor alimentare. Diferența apare atunci când consumatorul poate merge dincolo de mesajul comercial și poate consulta informațiile care îl susțin.

Pentru Boost4Life, aceasta este direcția în care transparența poate deveni mai concretă: acolo unde un parametru poate fi măsurat și documentat, informația respectivă poate fi pusă la dispoziția consumatorului.

Un raport de laborator nu poate răspunde la toate întrebările despre un supliment. Nu poate înlocui cercetarea științifică și nu transformă automat produsul analizat într-un produs superior altora.

Dar poate răspunde riguros la întrebările pentru care a fost realizat.

Iar între ceea ce scrie pe etichetă și ceea ce se află efectiv în produs, această posibilitate de verificare rămâne unul dintre cele mai concrete criterii pentru calitatea suplimentelor alimentare.

Suplimentele alimentare au rol de completare a dietei zilnice și nu înlocuiesc o alimentație variată și un stil de viață echilibrat.

Articol susținut de Boost4Life