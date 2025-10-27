Borcane în SGR. Proiect de lege care extinde lista produselor care se returnează, depus la Parlament

Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu sticlele de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea, potrivit unui proiect de lege prezentat luni de deputatul liberal Mircea Fechet. De asemenea, proiectul pregătește introducerea borcanelor.

„Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislația primară în ceea ce privește ambalajele. Ducem SGR și în cămară. Pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat, extindem SGR și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea”, a precizat Mircea Fechet.

Dacă acest proiect de lege trece, toate aceste produse vor putea fi returnate la punctele de colectare în schimbul garanției de 50 de bani oprită la cumpărare.

„Începând cu 1 ianuarie 2027, sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane. Fie că au capac de metal sau plastic, borcanele pot fi duse la punctele de colectare”, a afirmat deputatul.

Proiectul de lege are ca obiectiv „reducerea deșeurilor, creșterea ratei de reciclare și consolidarea economiei circulare”, potrivit documentului depus la Parlament.

„Sistemul este destul de matur cât să permită extinderea lui. Cifrele lunii septembrie indică un grad de colectare de peste 90%, ceea ce îl face comparabil cu orice sistem din UE și mult superior față de sistemul convențional de colectare a materialelor reciclabile unde avem un grad de 13-15%”, a spus Fechet.

În plus față de actualul sistem care acceptă doar ambalaje de unică folosință, din 1 ianuarie 2027 vor fi acceptate și ambalajele reutilizabile.

