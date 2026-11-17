România joacă azi în deplasare, cu Bosnia și Herțegovina, de la ora 21:45, în ultima etapă a Ligii Națiunilor. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Arbitru : Jose Maria Sanchez Martinez. Asistenți : Raul Cabanero și Inigo Prieto. Arbitru VAR : Cesar Soto Grado. Arbitru AVAR : Alejandro Muniz Ruiz

: Jose Maria Sanchez Martinez. : Raul Cabanero și Inigo Prieto. : Cesar Soto Grado. : Alejandro Muniz Ruiz Stadion: Bilino Polje, Zenica

Selecționata lui Gică Hagi vine după succesul cu Polonia, scor 2-1, primul din această ediție a Ligii Națiunilor.

În primele patru etape, „tricolorii” au pierdut ambele partide cu Suedia (1-2 și 0-1), meciul cu Bosnia (2-4) și duelul din tur cu Polonia (0-6).

Pentru a termina grupa pe locul trei, „tricolorii” trebuie să câștige la Zenica, iar Polonia să nu se impună în fața Suediei.

De partea cealaltă, Bosnia și Herțegovina are asigurată poziția a doua în clasament, indiferent de rezultatele din ultima etapă.

În cazul în care va termina grupa pe ultimul loc, România va disputa un baraj de menținere în Liga B, împotriva unei echipe clasate pe locul al doilea într-o grupă din Liga C.

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.