Lucescu se adaugă protestului lui Grădinescu și Mocanu, comentatorii TV de la meciul României, după incidentele din Bosnia: „E o rușine, ne-au striga «Țiganii, țiganii!»” / „Oameni buni, dacă vă puneți întrebarea dacă e bine în Europa? Vă spunem noi ce ni s-a întâmplat”

La meciul Bosnia – România 3-1, jucat sâmbătă seară la Zenica, în Bosnia, Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, susțin că au ajuns să apeleze la delegatul UEFA în fața unor scene și decizii fără precedent. Televiziunea de stat din Bosnia le-a tăiat sonorul, au descris evenimentele jurnaliștii prezenți la fața locului ai GOLAZO, siteul de sport al HotNews.

Nu doar că sonorul a fost întrerupt, ca cei doi comentatori TV să nu se audă, dar cei doi comentatori experimentați susțin că nu au fost protejați. La masa presei li s-a strigat „Țiganii, țiganii”.

Meciul a fost produs de televiziunea de stat din Bosnia

Emil Grădinescu a numit complexul de întâmplări „primitivism”. Costi Mocanu a spus că niciodată, în zeci de ani de carieră, nu i s-a întâmplat așa ceva, ca televiziunea gazdă să oprească semnalul audio. Meciul a fost produs de televiziunea publică din Bosnia.

Mocanu a spus că episodul arată diferența dintre UE (unde e și România) și țările unde regulile nu se respectă

Costi Mocanu: „E bine în Europa, pentru că în jurul nostru nu se respectă nicio regulă”

„Oameni buni, dacă vă puneți vreodată întrebarea «e bine sau nu în Europa?», încercați să mergeți, să vizitați țări din afara Uniunii Europene și veți avea acest răspuns. E bine în Europa”.

Pentru că în unele țări din jurul nostru, cum a fost acum în Bosnia, nu se respectă nicio regulă, a mai spus comentatorul Prima TV, cu o carieră îndelungată la ProTV, unde a avut și funcția de directorul executiv al televiziunii.

Niciodată FRF sau un producător din România nu ar face așa ceva unei televiziuni oaspete în 2025, a fost ideea care a reieșit din ce au spus cei doi.

Mircea Lucescu: „O rușine a fost aici”

Și antrenorul Mircea Lucescu a fost revoltat la finalul meciului. Selecționerul României a declarat că nu i s-a întâmplat până acum pe un stadion, precum cel din Bosnia, să nu poată auzi imnul, din cauza fluierăturilor. Iar scandările „Țiganii, țiganii!”, la adresa echipei sale, l-au oripilat, a spus Lucescu. „O rușine a fost aici”, a declarat selecționerul „tricolorilor”, citat de GOLAZO.

La rândul lui, Lucescu a țipat la ziariștii bosniaci

În același timp, Mircea Lucescu a strigat la conferința de presă de după meci la jurnaliștii bosniaci, episod relatat de asemenea de GOLAZO. „N-am văzut o lipsă de ospitalitate mai mare ca asta. Pe stadion, condiții mizerabile. FIFA trebuie să fie atentă”, a spus Lucescu.

În dialog cu Lucescu, Un ziarist bosniac, referindu-se la ambele meciuri, cel din România și cel din Bosnia, a spus: „Fanii români ne-au provocat, noi am înscris 4 goluri, România unul singur. Chiar nu merităm respect?”.

Grădinescu și Mocanu au apelat la delegatul UEFA

Revenind la evenimentele legate de transmisia TV, cei doi experimentați comentatori Prima TV, Grădinescu și Mocanu, au povestit că au apelat la delegatul UEFA la începutul jocului.

Inițial, oficialul UEFA a rezolvat o parte din lucruri. Apoi a venit o reacție și mai disproporționată la adresa românilor de pe stadionul din Bosnia. Ce s-a întâmplat mai departe puteți citi pe Golazo.ro.