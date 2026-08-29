Brâncuși și muzele sale – Femeile care l-au inspirat, feministe afirmate, s-au impus în arte prin propria personalitate

Omul Constantin Brâncuși se identifică perfect cu opera sa. La fel cum considera că materialul cu care lucra trebuie mângâiat, discret și delicat, el mângâia chipul muzelor cu privirea, le trata cu o eleganță excepțională care le oferea confort și le permitea să intre cu toată ființa în ambianța artistică pe care el a creat-o în atelier.

Femeile care l-au inspirat sunt aduse în prim-plan în expoziția „Brâncuși și muzele sale”, ce poate fi văzută la Art Safari New Museum în perioada 18 septembrie – 20 decembrie.

Doina Lemny, istoric de artă, curator și expert în opera lui Constantin Brancuși, explică într-un interviu acordat Curatorial cum muzele artistului au trăit o viață personală culturală bogată independent de relația cu el, cum a descoperit la Cluj-Napoca zeci de fotografii realizate de artist – cel mai important fond de fotografii Brâncuși din țara noastră – sau cum le-a întâlnit pe Maria Șaliapin și Vera Moore.



În plus, ea anunță și apariția în limba română a cărții care stă la baza expoziției.

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