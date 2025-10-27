Brașovul renunță la artificiile de Revelion. „Fiecare sfârşit de an este un coșmar pentru animale”

Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, urmând ca acestea să fie înlocuite cu jocuri de lasere, pentru a reduce stresul provocat animalelor.

„Toţi iubim animalele de companie, fie că avem un căţel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârşit de an este pentru aceste animale un adevărat coşmar, în special în noaptea de Revelion, când zeci şi sute de artificii explodează în tot oraşul. Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor”, a transmis primarul George Scripcaru, potrivit News.ro.

Edilul spune că, pentru a-i proteja pe „prietenii necuvântători”, a decis ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului.

„Sper ca exemplul nostru să fie luat de tot mai mulţi braşoveni, iar noaptea dintre ani să fie un prilej de bucurie nu numai pentru noi, dar şi pentru animalele noastre de companie”, a precizat Scripcaru.

Decizia urmează exemplul Clujului, care anul trecut a renunțat la tradiționalul foc de artificii în favoarea unui spectacol de drone și lasere.

Legea interzice majoritatea articolelor pirotehnice pentru populație

Autoritățile locale amintesc că legislația în vigoare interzice cumpărarea și folosirea articolelor pirotehnice de către publicul larg, cu excepția celor din clasa I – cum ar fi steluțele și lumânările de tort –, care pot fi folosite doar în aer liber, respectând instrucțiunile de pe ambalaj.

Potrivit legii, persoanele fizice nu pot cumpăra, deţine sau folosi articole din clase superioare (II-IV) sau din clasa I precum petardele, pocnitorile şi „obiectele zburătoare luminoase”. Conform legii, doar firmele specializate au dreptul să organizeze spectacole pirotehnice pentru Revelion.