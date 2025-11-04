BREAKING. Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare, după o decizie a Înaltei Curți. Primul a făcut doar câteva luni de închisoare, al doilea ceva mai mult de doi ani din condamnarea de șapte ani

Sosirea la Aeroportul Otopeni, cu escorta de politie, a lui Ionut Costea, in Otopeni, Ilfov, 24 iunie 2025. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În decizie de eliberare, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de judecătoarea Lia Savonea, invocă o decizie a CCR.

„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la Justiție”, se arată într-un comunicat de presă al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”, transmite Înalta Curte.

„Reamintim că, într-un stat de drept, justiția funcționează după reguli, nu după circumstanțe. Indiferent de calitatea persoanelor vizate sau de percepția publică, instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, dovadă de independență a justiției, garanțiile pentru cetățenii obișnuiți, ca și pentru persoanele cu notorietate, sunt aceleași în fața legii. Soluțiile de punere în libertate exprimă respectarea unei decizii constituționale care face parte din ordinea de drept”, se arată în comunicat.â

Înalte Curte: Cei doi au de plătit în continuare banii

„Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligațiile civile și măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

„Astfel, în cauzele menționate s-a dispus, după cum urmează: 1. În dosarul nr. 1946/1/2023* – inculpații Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea rămân să plătească: a) sumele de 3.990.248,60 lei și de 65.000 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, și confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la același inculpat; b) sumele de 3.121.328,41 lei și de 1.919.900 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Mircea Ionuț Costea; Totodată, au fost menținute măsurile asiguratorii instituite până la concurența sumelor confiscate, rezultând că masurile civile dispuse totalizează 7.111.577,01 RON și 4.161.9000 Euro.”

Costea primise șase ani, a fugit din țară

Fostul președinte al Eximbank, Ionuţ Costea, a fost extrădat și adus în țară în iunie 2025, după ce fusese dat în urmărire internaţională. Costea se ascundea în Turcia după ce fusese condamnat la șase ani de închisoare pentru mită și fusese condamnat definitiv în urmă cu doi ani.

Vlădescu, condamnat și el la șapte ani de închisoare

În același dosar a fost condamnat la șapte ani și patru luni fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, în timp ce fostul parlamentar Cristian Boureanu a fost achitat. În timp ce Sebastian Vlădesu s-a predat Poliției și a fost dus în penitenciar, Mircea Costea a fost dat în urmărire de către Poliție.

Sebastian Vlădescu a fost condamnat definitiv atunci la 7 ani și 4 de închisoare cu executare pentru luare de mită într-un dosar de corupție legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată București–Constanța.

Vlădescu s-a și predat în ziua condamnării definitive și a executat doar ceva mai mult de doi ani de închisoare din pedeasa de 7 ani și 4 luni.

Acuzațiile aduse de DNA în dosarul lui Sebastian Vlădescu

Potrivit DNA, dosarul vizează infracţiuni de corupţie săvârşite în perioada 2005 – 2017, respectiv plăţi în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro de către o companie străină, cu titlu de comisioane, unor oficiali români în legătură cu încheierea şi executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate. Dosarul a fost trimis în judecată de DNA în noiembrie 2019.

Procurorii susţin că activitatea infracţională s-a desfăşurat în două etape.

Astfel, prima etapă – în anul 2005, în contextul licitaţiei organizate pentru reabilitarea unei linii ferate, reprezentanţii companiei străine au convenit cu Sebastian Vlădescu, Ionuţ Costea şi cu o persoană apropiată de conducerea CNCFR (Mihaela Mititelu – n.r.), să le plătească eşalonat, pe toată durata contractului, un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român.

În schimbul acestor sume, oficialii români au promis să efectueze demersuri pentru a asigura finanţarea suplimentară în vederea încheierii contractului, precum şi plata la timp a facturilor emise.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, în baza căruia sumele de bani au ajuns la inculpaţi.