BREAKING Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei. Selecționerul a fost dus la spital în stare stabilă

MIrcea Lucescu pe stadionul Tupras înainte de meciul cu Turcia. Foto: Cem Tekkesinoglu / AFP / Profimedia

În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău, a anunțat pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal.

Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către staff-ul medical al echipei naționale, care i-a acordat primul ajutor la fața locului.

„În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului”, se spune în postarea de pe Facebook.

La acest moment, starea selecționerului este stabilă.

„Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, a mai adăugat sursa citată.

Stoichiță: „I s-a făcut rău”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a dat pentru GOLAZO.ro detalii despre starea lui Mircea Lucescu.

„I s-a făcut rău, s-a așezat pe un scaun și nu mai avea reacție. A venit ambulanța și l-a dus de urgență la spital. Sunt în drum spre Mogoșoaia”, a declarat Stoichiță.

Problemele de sănătate ale selecționerului vin după un început de an complicat. În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

Meciul amical Slovacia – România urmează să aibă loc marți seară, de la ora 21:45.

