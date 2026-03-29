Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce i s-a făcut rău la antrenamentul Naționalei

Mircea Lucescu (80 de ani) a fost transportat duminică la spital, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal. Selecționerul a primit diagnosticul de către medici și a oferit, pentru GSP, prima reacție după ce a fost internat.

„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital”, a declarat Mircea Lucescu, într-un apel telefonic cu directorul GSP, Ovidiu Ioanițoaia.

Potrivit GOLAZO, site-ul de sport al HotNews, selecționerului i s-a făcut rău în timp ce le vorbea jucătorilor, după care s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.

Lucescu este internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Anunțul Spitalului Universitar

Selecționerul echipei naționale de fotbal va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a fost adus duminică în urma unei tulburări „majore” de ritm cardiac, a anunțat unitatea sanitară, într-un comunicat citat de Agerpres.

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate”, se arată într-o informare transmisă de SUUB.

Soția lui Mircea Lucescu: „A plecat bine dimineață de acasă”

Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, a declarat pentru GSP că selecționerul naționalei României „a plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă”.

„Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară”, a spus Neli Lucescu.

„Pe mine m-a sunat Răzvan din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!”, a mai declarat Neli Lucescu pentru GSP.