Péter Magyar anunță că Viktor Orbán l-a felicitat pentru victoria în alegerile din Ungaria

Péter Magyar a făcut anunțul după apariția rezultatelor oficiale parțiale care confirmă că Tisza, partidul său, a învins Fidesz, partidul premierului, și va avea o majoritate constituțională.

„Prim-ministrul Viktor Orbán ne-a felicitat pentru victorie la telefon”, a scris duminică seară pe Facebook liderul opoziției Péter Magyar.

Mesajul său a venit după apariția rezultatelor oficiale parțiale care par să confirme victoria partidului său, după 16 de guvernare a lui Viktor Orbán.

Proiecția după procesarea a peste 53% din voturi arată că Tisza va avea 136 de mandate din 199. Fidesz ar aduna 56 de mandate.

Cetățenii maghiari au votat în număr impresionant: datele au indicat o prezență record la vot – peste 77.8% din alegători au votat până la ora 18.30 (ora 19.30, ora României) – cea mai mare prezență începând din 1990.

Un naționalist eurosceptic, care a creat un model de „democrație iliberală”, considerat un exemplu de urmat de mișcarea Make America Great Again (MAGA) a lui Trump și de admiratorii acesteia din Europa, Orbán a reușit să mențină controlul asupra țării timp de patru mandate.

Însă mulți maghiari, scrie Reuters, par să se fi săturat acum de premier după trei ani de stagnare economică și pe fondul creșterii îngrijorătoare a costului de trai, vești proaste pentru țară, care au fost completate de acuzațiile de corupție la adresa guvernului.

Orbán a afirmat că votul a reprezentat o alegere între „război și pace”. În timpul campaniei electorale, guvernul a acoperit țara cu afișe care avertizau că liderul Tisza, Magyar, ar atrage Ungaria în războiul Rusiei cu Ucraina, lucru pe care acesta îl neagă cu tărie.

Magyar a promis o schimbare majoră de la actualul sistem, mizând pe lupta anticorupție, pe democrație și pe promisiuni privind îmbunătățirea serviciilor publice, a educației și a sănătății.

Votul a fost urmărit cu atenție la Bruxelles, mulți colegi din UE criticându-l pe Orban, care a menținut legături strânse cu Rusia, pentru ceea ce ei numesc o erodare a democrației, a libertății presei și a drepturilor minorităților în Ungaria.

O înfrângere a lui Orbán ar priva Rusia de cel mai apropiat aliat al său din UE, în timp ce pentru Ucraina, asta ar putea însemna deblocarea unui împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, vital pentru efortul său de război, pe care liderul maghiar l-a blocat până acum.