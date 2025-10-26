BREAKING Poliția franceză a arestat doi suspecți în cazul marelui jaf de la Luvru

Noi imagini cu fuga hoților de la Muzeul Luvru. Credit line: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Doi bărbați au fost arestați de poliția judiciară franceză în cazul spectaculosului jaf de la Lucru de duminica trecută, potrivit informațiilor obținute de ziarul Le Parisien.

Sâmbătă seara a fost declanșată de urgență o operațiune în cadrul anchetei privind jaful istoric de la celebrul muzeu parizian și dispariția bijuteriilor regale de o valoare inestimabilă, scrie ziarul francez.

Unul dintre cei doi suspecți era pe punctul de a părăsi țara și a fost arestat la aeroportul Charles de Gaulle, sâmbătă, în jurul orei 22:00. El se pregătea să se îmbarce într-un avion către Algeria, a spus pentru BFMTV o sursă apropiată anchetei.

Un alt suspect a fost arestat mai târziu în aceeași noapte, în suburbia Seine-Saint-Denis, la nord de Paris.

Ancheta judiciară privind jaful secolului de la Luvru, bijuteriile de neprețuit ale coroanei Franței furate în timpul unui jaf îndrăzneț pe 18 octombrie, a accelerat.

Conform surselor Le Parisien, doi suspecți au fost arestați sâmbătă seara și plasați în arest preventiv în cadrul anchetei deschise pentru „furt în bandă organizată” și „asociere în scopul comiterii unei infracțiuni”, condusă de Brigada de combatere a banditismului din Paris (BRB) și Oficiul central de combatere a traficului de bunuri culturale (OCBC).

Cei doi bărbați, originari din Seine-Saint-Denis și în vârstă de aproximativ 30 de ani, sunt bănuiți că au făcut parte din grupul de patru infractori care a pătruns prin efracție în cel mai faimos muzeu francez, folosind un camion echipat cu o nacelă.

Acolo, echipați cu veste galbene și căști de motociclist, hoții au spart fereastra care ducea la galeria Apollo, vitrina muzeului în care sunt expuse bijuteriile Coroanei Franței, și au pus mâna, după ce au tăiat vitrine cu flexul, pe comori regale care au aparținut mai multor suverani francezi, în special împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea.

Ce spunea sâmbătă procuroarea Laure Beccuau

Informația a venit după ce anchetatorii francezi au spus că au analizat peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele lăsate de hoţii care au spart Muzeul Luvru şi au fugit cu bijuterii regale de 88 de milioane de euro.

Sâmbătă, la șase zile după jaful îndrăzneţ din cel mai vizitat muzeu din lume, procurorul din Paris, Laure Beccuau, a afirmat că are „o mică speranţă” că bijuteriile ar putea fi recuperate şi s-a arătat „optimistă” în privinţa rezultatului anchetei.

„În următoarele zile, rezultatele ar putea să ne ofere piste, mai ales dacă autorii au antecedente penale”, a declarat procurorul pentru publicaţia franceză Ouest-Franc.

Hoţii nu au reuşit, în graba lor, să dea foc camionului, şi au lăsat în urmă o cască, polizoare, discuri de tăiere, o vestă reflectorizantă şi alte obiecte, a declarat Laure Beccuau, toate acestea fiind analizate în laboratoare criminalistice din Paris şi din împrejurimi.

Ea a adăugat că analiza minuţioasă a imaginilor video provenite de la camerele de supraveghere publice şi private, inclusiv de pe autostrăzi, a ajutat anchetatorii să urmărească traseul bandei „în Paris şi în zonele învecinate”.