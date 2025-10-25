Jaful de la Muzeul Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate. Ce au lăsat hoții în urmă

Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele lăsate de hoţii care au spart Muzeul Luvru şi au fugit cu bijuterii regale de 88 de milioane de euro, relatează The Guardian.

La șase zile după jaful îndrăzneţ din cel mai vizitat muzeu din lume, procurorul din Paris, Laure Beccuau, a afirmat că are „o mică speranţă” că bijuteriile ar putea fi recuperate şi s-a arătat „optimistă” în privinţa rezultatului anchetei.

„În următoarele zile, rezultatele ar putea să ne ofere piste, mai ales dacă autorii au antecedente penale”, a declarat procurorul pentru publicaţia franceză Ouest-Franc.

Greșeala făcută de hoții de la Luvru

Banda formată din patru persoane a ajuns duminică dimineaţă, la ora 9:30, în faţa Luvrului, imediat după deschiderea muzeului, într-un camion de mutări furat, echipat cu o scară şi o platformă extensibilă de 30 de metri, pe care au folosit-o pentru a accesa galeria Apollo, aflată la primul etaj.

Purtând veste reflectorizante, pentru a părea muncitori în construcţii, hoţii au spart o fereastră nesecurizată, apoi au folosit polizoare pentru a deschide două vitrine din galeria decorată somptuos, după care au coborât în platforma de ridicare şi au fugit pe motocicletele conduse de ceilalţi doi complici.

Totuşi, hoţii nu au reuşit, în graba lor, să dea foc camionului, şi au lăsat în urmă o cască, polizoare, discuri de tăiere, o vestă reflectorizantă şi alte obiecte, a declarat Laure Beccuau, toate acestea fiind analizate în laboratoare criminalistice din Paris şi din împrejurimi.

Ea a adăugat că analiza minuţioasă a imaginilor video provenite de la camerele de supraveghere publice şi private, inclusiv de pe autostrăzi, a ajutat anchetatorii să urmărească traseul bandei „în Paris şi în zonele învecinate”, dar a refuzat să ofere mai multe detalii.

Peste 100 de anchetatori, inclusiv ofiţeri din Brigada de Reprimare a Banditismului (BRB) şi specialişti în opere de artă şi bunuri culturale traficate, lucrează la caz.

Beccuau a declarat că anchetatorii „explorează toate ipotezele”, inclusiv posibilitatea ca hoţii să fi avut complici în interiorul Luvrului.

Ea a spus că jaful poartă toate semnele unei organizaţii: „pregătire meticuloasă, îndrăzneala modului de operare, tipul de bijuterii vizate şi evadarea”.

Întreaga operaţiune a durat mai puţin de şapte minute, iar cei doi hoţi care au intrat în galerie au petrecut 3 minute şi 58 de secunde în interior. Deşi au pierdut o coroană împodobită cu diamante şi smaralde în timpul fugii, au reuşit să plece cu opt piese din secolul al XIX-lea, bogat împodobite cu pietre preţioase.

Printre acestea se aflau un colier cu smaralde şi diamante pe care Napoleon I l-a oferit cele de-a doua soţii, Maria Luiza, şi o diademă cu 212 perle şi aproape 2.000 de diamante, care i-a aparţinut cândva împărătesei Eugénie, soţia lui Napoleon al III-lea.