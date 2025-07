BREAKING Prima înfrângere la CCR pentru Nicușor Dan de la începutul mandatului de președinte: Judecătorii au respins în unanimitate sesizarea acestuia pe Legea privind combaterea antisemitismului şi xenofobiei 

Judecătorii CCR au decis că obiecțiile președintelui sunt neîntemeiate, conform unor surse din instituție.

CCR a respins joi sesizarea președintelui Nicușor Dan pe tema noii legi privind combaterea antisemitismului şi xenofobiei, iar decizia a fost luată în unanimitate, au declarat pentru HotNews surse din instituție. La ședință – prima în această formulă – au fost prezenți șapte din cei nouă judecători constituționali. Informația inițială a fost transmisă de G4Media.

Nicușor Dan reclamase caracterul neclar al noțiunilor de „legionar” și „fascist”. Demersul președintelui fusese criticat, printre altele, de unii istorici.

După această respingere, președintele mai are un singur instrument pentru a modifica legea: să o retrimită în Parlament pentru reexaminare. Dacă Parlamentul o va trimite nemodificată, Nicușor Dan va fi obligat să o promulge.

Ședința de joi a fost prima de când a fost aleasă președintă a CCR Simina Tănăsescu. Totodată, este prima ședință în noua formulă a Curții Constituționale, care îi include pe cei trei noi judecători constituționali numiți recent: Mihai Busuioc, Csaba Asztalos și Dacian Cosmin Dragoș.

Anterior, CCR respinsese o sesizare a AUR pe această temă.

Cum a motivat Nicușor Dan demersul la CCR pe legea împotriva fascismului

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-o conferință de presă de luni, motivul pentru care a decis să atace legea la CCR.

„Evident că nu sunt o persoană care să încurajeze tipul acesta de manifestări și vreau să întrebăm toți Parchetul ce s-a întâmplat cu zecile sau poate sutele de amenințări pe care jurnaliștii le-au primit în cursul lunilor noiembrie-decembrie 2024. Deci aici vorbim de niște fapte extrem, extrem de concrete, amenințări la adresa unor jurnaliști, sau ce s-a întâmplat cu amenințările la adresa domnului Vexler primite imediat ce această lege a fost pusă în circuitul parlamentar”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a spus că sunt „chestiuni extrem, extrem de concrete și față de care statul român trebuie să reacționeze extrem, extrem de ferm”, dar trebuie să ne uităm la conținutul legii.

„Sunt niște chestiuni extrem de neclare acolo, și vă dau un exemplu. În orașul Făgăraș există o mică asociație care se ocupă de promovarea Rezistenței din Munții Făgăraș, face expoziții, fel de fel de evenimente de felul ăsta. Între membrii Rezistenței din Munții Făgăraș sunt câteva persoane care în trecutul lor au fost parte din mișcarea legionară. Întrebarea este: această asociație are sau nu are caracter legionar? – pentru că legea nu ne spune. Și, dacă are caracter legionar, oamenii ăștia trebuie să facă pușcărie sau nu? – pentru că legea ne spune că, dacă fondezi o asociație cu caracter legionar, trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu, eu cred că este legitim să promovezi Rezistența anticomunistă din Munții Făgăraș”, a argumentat Nicușor Dan.

Președintele a spus că „sunt multe astfel de neclarități care lasă loc arbitrariului”.

„Evident, trebuie să avem o lege care să condamne manifestări xenofobe, antisemite, rasiste, de orice fel, fără discuție, dar o astfel de lege trebuie să fie foarte clară, ca să nu lase loc la interpretări și eventual la abuzuri”, a explicat Dan motivul pentru care a atacat legea la CCR.

Ședința de joi este prima de când a fost aleasă președintă a CCR pentru prima dată o femeie: Simina Tănăsescu. Totodată, este prima ședință în noua formulă a Curții Constituționale, care îi include pe cei trei noi judecători constituționali numiți recent: Mihai Busuioc, Csaba Asztalos și Dacian Cosmin Dragoș.