Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă nouă echipă Bolojan

Tribunalul București a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis convocarea Congresului pentru numirea noii conduceri. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Instanța a stabilit că această suspendare trebuie să fie în vigoare până se judecă solicitarea de anulare a convocării congresului. Acest proces este tot pe rolul Tribunalului București. Nu a fost stabilit primul termen de judecată.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă”, a stabilit Tribunalul București.

Pe 19 iunie, Consiliul Național al PNL a decis să convoace un congres extraordinar al partidului pentru ziua de duminică, 21 iunie. La Congresul respectiv, Ilie Bolojan a fost reales președinte PNL, alături de o nouă echipă de conducere din care au fost eliminați cei care au format tabăra Veștea.

Amânare pe cererea de anulare a rezultatelor de la Congres

Tot astăzi, Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea in care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Mai exact, hotârârea prin care Ilie Bolojan a fost reales președinte cu o nouă echipă de conducere.

Dacă prima ordonanță, cea decisă astăzi, rămâne definitivă, cea de-a doua rămâne practic fără obiect.

Curtea de Apel București este instanța care va judeca eventualul apel formulat de PNL împotriva deciziei de astăzi a tribunalului.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

Procese în așteptare la Tribunalul Ilfov

Anterior acțiunilor deschise la Tribunalul București, tabăra anti-Bolojan din PNL a deschis alte patru procese la Tribunalul Ilfov: două ordonanțe președințiale prin care contestării au încercat blocarea organizării Congresului PNL, respectiv votarea Guvernului Veștea și două procese prin care aceștia cer daune morale.

Ordonanța președințială este instrumentul juridic care permite judecarea unei cauze în regim de urgență, cu adoptarea unor măsuri provizorii până la pronunțarea unei sentințe definitive pe fondul cauzei.

Prima ordonanță președințială, care viza suspendarea deciziilor adoptate de Biroul Permanent al PNL, de a nu vota guvernul Veștea și de excludere a celor care votează, s-a judecat în timp record, în 18 iunie. La doar o oră și jumătate de la înregistrarea solicitării, Tribunalul Ilfov a judecat și admis solicitarea contestatarilor liberali. Decizia Tribunalului Ilfov nu a fost motivată până în prezent.

Cea de-a doua ordonanță, prin care tabăra anti-Bolojan a cerut suspendarea deciziei privind convocarea Congresului PNL, înregistrată pe 26 iunie la Tribunalul Ilfov, nu a mai avut parte de o judecare rapidă. Dosarul a primit termen de judecată pentru 3 iulie.

Procesele pe fond intentate de contestatarii PNL conducerii partidului nu au primit termene de judecată nici la Tribunalul București, nici la Ilfov.





