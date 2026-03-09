Turcia anunță că o a doua rachetă balistică iraniană a fost doborâtă în spațiul aerian NATO. Prima reacție a Alianței

Sistemele de apărare aeriană ale NATO din estul Mediteranei au doborât luni o rachetă balistică lansată din Iran care a intrat în spațiul aerian al Turciei, a anunțat Ministerul turc al Apărării, transmite Reuters. Este a doua rachetă balistică iraniană care a vizat țara membră NATO în ultima săptămână.

15:54

UPDATE: NATO a confirmat luni că a interceptat o altă rachetă care se îndrepta spre Turcia.

„NATO rămâne fermă în pregătirea sa de a apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, într-un mesaj publicat pe platforma „X”.

14:24

Ministerul turc a precizat că fragmente din muniție au aterizat pe „câmpuri pustii” din orașul Gaziantep, care se află aproximativ între cele două. În urma incidentului, nu sunt victime, a precizat Ministerul turc al Apărării.

„Turcia acordă o importanță deosebită relațiilor de bună vecinătate și stabilității regionale. Cu toate acestea, subliniem încă o dată că toate măsurile necesare vor fi luate cu hotărâre și fără ezitare împotriva oricărei amenințări îndreptate asupra teritoriului și spațiului aerian al țării noastre”, a precizat Ministerul turc al Apărării.

Forțele aeriene americane sunt staționate la baza Incirlik din sudul Turciei, iar în provincia Malatya, la nord-est, există o bază radar NATO care oferă protecție vitală alianței.

Avertisment al președinției turce

În același timp, directorul de comunicare prezidențială, Burhanettin Duran, a detaliat că racheta „a fost neutralizată la timp de sistemele NATO de apărare aeriană și antirachetă pe cerul de deasupra districtului Șahinbey din Gaziantep”.

Duran a mai avertizat Iranul „să se abțină de la acțiuni care pun în pericol securitatea regională și civilii”.

„Voința și capacitatea statului nostru de a proteja spațiul aerian și securitatea frontierelor Turciei sunt la cel mai înalt nivel. Este de o importanță capitală ca tensiunile din regiune să nu se intensifice, iar conflictele să nu se extindă într-o zonă mai largă. Reiterăm insistent avertismentul nostru adresat tuturor părților, în special Iranului, de a se abține de la acțiuni care riscă securitatea regională și pun în pericol civilii”, a mai spus directorul de comunicare al lui Erdogan, citat de agenția turcă Anadolu.

Iranul nu a comentat încă incidentul, dar a declarat în repetate rânduri că nu se află în război cu țările din regiune și nu vizează în mod explicit Turcia.

A doua rachetă iraniană doborâtă de sistemele NATO

Prima rachetă balistică lansată de Iran care a vizat Turcia a fost doborâtă miercurea trecută, 4 martie.

Ministerul turc al Apărării a anunțat atunci că apărarea antiaeriană a NATO a distrus o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc, incident care a reliefat, pentru prima dată, posibilitatea ca războiul să se extindă la întreaga alianță.

Ministrul spaniol al apărării Margareta Robles a spus joia trecută despre prima rachetă balistică trasă spre Turcia că aceasta a fost detectată de o baterie Patriot spaniolă de la baza aeriană turcă Incirlik, o instalație NATO cheie din sudul Turciei. Ei au „detectat și raportat atacul cu rachetă”, dar nu bateria Patriot spaniolă a doborât racheta, a spus ea, fără a preciza cine a făcut asta.

La câteva zile, sâmbătă, 7 martie, Ankara a avertizat Teheranul să nu încerce să lanseze rachete spre teritoriul turc.

„Nu suntem o țară care poate fi provocată ușor”, a declarat ministrul de externe Hakan Fidan, la Istanbul.

„Am vorbit cu prietenii noștri din Iran și le-am spus că, dacă a fost o rachetă care și-a pierdut traiectoria, este un lucru. Dar dacă astfel de situații vor continua… sfatul nostru este: aveți grijă, nu lăsați pe nimeni din Iran să pornească într-o asemenea aventură”, a mai spus acesta.