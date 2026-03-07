Turcia avertizează Iranul după ce NATO a interceptat o rachetă lansată spre teritoriul turc: „Aveți grijă”

Ankara a avertizat sâmbătă Teheranul să nu încerce să lanseze rachete spre teritoriul turc, la câteva zile după ce NATO a interceptat o rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre Turcia.

„Nu suntem o țară care poate fi provocată ușor”, a declarat ministrul de externe Hakan Fidan, în fața jurnaliștilor la Istanbul, conform AFP.

„Am vorbit cu prietenii noștri din Iran și le-am spus că, dacă a fost o rachetă care și-a pierdut traiectoria, este un lucru. Dar dacă astfel de situații vor continua… sfatul nostru este: aveți grijă, nu lăsați pe nimeni din Iran să pornească într-o asemenea aventură.”

Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mediteranei au distrus miercuri o rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a trecut de Siria și Irak, a declarat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.