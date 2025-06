BREAKING Un avion de pasageri s-a prăbușit în India, la scurt timp după decolarea spre Londra. La bord erau cel puțin 242 de oameni, potrivit poliției – VIDEO

Un avion Air India s-a prăbușit într-o zonă civilă de lângă aeroportul din orașul indian Ahmedabad, potrivit presei indiene. Potrivit poliției, la bord erau cel puțin 242 de oameni. Avionul Boeing 787 Dreamliner s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Sardar Vallabhbhai Patel din Ahmedabad.

Directoratul General de Aviație Civilă a confirmat că la bord erau 242 de oameni: 230 pasageri, 2 piloți și 10 membri ai echipajului.

Prima reacție publică a companiei Air India: „Zborul AI171 de pe ruta Ahmedabad – Londra Gatwik a fost implicat într-un incident astăzi, 12 iunie 2025. La acest moment, analizăm detaliile”.

Natarajan Chandrasekaran, președintele Air India, dar și al gigantului indian Tata Group, a confirmat pe X că zborul „a fost implicat astăzi într-un tragic accident”: ”Gândurile noastre și cele mai profunde condoleanțe se îndreaptă către familiile și apropiații tuturor celor afectați de acest eveniment devastator. În acest moment, ne concentrăm în primul rând pe sprijinirea tuturor persoanelor afectate și a familiilor acestora. Facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini echipele de intervenție de urgență de la fața locului și pentru a oferi tot sprijinul și îngrijirea necesare celor afectați.”

Aeronava ce plecase spre Londra s-a prăbușit în zona Mghani a orașului, provocând un nor masiv de fum negru spre cer. Echipajele de urgență au intervenit imediat, scrie Times of India.

Air India Flight AI 171 (Boeing 787 Dreamliner) from Ahmedabad to London carrying 242 passengers has crashed into Meghaninagar IGP Complex. Fire fighters at the spot and rescue ops underway. Devastating. Prayers🙏🏽 pic.twitter.com/yNVb7gdna6

Presa indiană a scris inițial că avionul Boeing cu o capacitate de aproximativ 300 de pasageri avea la bord 290 de oameni, apoi a revenit cu o estimare de peste 240 de pasageri.

Avionul fusese alimentat cu mult combustibil pentru zborul de lungă distanță, ceea ce a amplificat intensitatea exploziei și incendiului ce a urmat.

VIDEO | Ahmedabad: Smoke seen emanating from airport premises. More details are awaited. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7 ) (Source: Third Party) pic.twitter.com/qbO486KoEo

Potrivit contului de X al Flightradar24, care urmărește traficul aerian, ultimul semnal transmis de avion a venit la câteva secunde după decolare.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF